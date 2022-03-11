Не только люди. Ученые рассказали, какие животные умеют целоваться

Поцелуи встречаются у разных видов и проявляются они разными способами, но их романтический контекст присущ только людям и не во всех культурах он одинаковый.

Когда Чарльз Диккенс писал, что "Человек — единственное животное, которое умеет целоваться", он, похоже, неправильно истолковал факты. Простой поиск в Google Images по запросу "целующиеся животные" выдаст миллион результатов, пишет Discover Magazine.

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На самом деле, в природе можно найти множество примеров: лоси и сурки "чистят носы", черепахи "постукивают головами", многие виды летучих мышей даже используют языки во время ухаживания. Но поскольку бихевиористы не могут точно определить эмоциональное значение поцелуев животных, нельзя считать, что они делают это по тем же причинам, что и люди. Некоторые исследователи предполагают, что широкий спектр поцелуев, покусываний и прижиманий является адаптивным.

Поскольку размножение требует определенного уровня близости, эволюция поцелуев во всех их различных формах может помочь обеспечить выживание вида. Тем не менее, человеческий метод поцелуев в губы практически уникален.

[ + – ] В природе можно найти множество примеров: лоси и сурки "чистят носы", черепахи "постукивают головами", многие виды летучих мышей даже используют языки во время ухаживания

Хотя исследования известного британского приматолога Джейн Гудолл показывают, что шимпанзе общаются так же, как и люди — целуются, обнимаются, похлопывают по спине, трогают руки, щекочут, их поцелуи отличаются от человеческих. Хотя они и целуются губами, их чмок не получаются таким, как у нас. Исследователи предполагают, что это анатомическое различие может означать, что поцелуи для шимпанзе не являются особенно интимными, а скорее выражением связи, подобной человеческому объятию.

Как оказалось, бонобо тоже очень любят целоваться.

"Бонобо известны как самые любвеобильные из человекообразных обезьян. Они часто используют секс, а не агрессию для разрешения конфликтов в своем обществе, управляемом самками. Они целуются, чтобы успокоиться и укрепить свои отношения с другими членами сообщества", — рассказал американский научный писатель Шерил Киршенбаум.

Зачем люди целуются?

[ + – ] Человеческий метод поцелуев в губы практически уникален

С эволюционной точки зрения ученые считают, что ласки помогают нам чувствовать запах и, следовательно, оценивать потенциальных партнеров. Поскольку у других животных более чувствительные носы, вполне возможно, что им не нужно становиться настолько близкими, как нам (что может объяснить отсутствие поцелуев для сексуального удовольствия у других видов).

Но нюх не всегда является залогом успешного оценивания партнера, вот почему слюна имеет такое важное значение.

"Слюна полна гормонов и других соединений, которые могут обеспечить способ химической оценки пригодности партнера", — отметили ученые.

Исследование 2007 года показало, что мужчины чаще, чем женщины, инициируют поцелуи с открытым ртом и языком. Возможное объяснение состоит в том, что мужская слюна содержит тестостерон, половой гормон, который может влиять на либидо их партнера.

[ + – ] Исследование 2007 года показало, что мужчины чаще, чем женщины, инициируют поцелуи с открытым ртом и языком

На сегодняшний день романтический поцелуй перерос в ухаживание с рядом функций, включая оценку партнера, инициирование сексуального возбуждения и поддержание связей с партнером. И все же романтические поцелуи не везде являются нормой.

Так в исследовании 2015 года было обнаружено, что из 168 различных культур, изученных этнографами, всего около 46% использовали романтические/сексуальные поцелуи "губы в губы". Их исследование внесло коррективы в более ранние работы, согласно которым эротические поцелуи являются практически универсальным явлением и встречаются примерно в 90% стран мира.

Хотя в романтических поцелуях участвует менее половины представителей всех исследованных культур, авторы пришли к выводу, что поцелуи служат не только для сексуального возбуждения. Они позволяют нам узнать о партнере и определить, испытываем ли мы "химическое влечение" и совместимость.