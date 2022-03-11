Не лише люди. Вчені розповіли, які тварини вміють цілуватися

Поцілунки зустрічаються в різних видів і проявляються різними способами, та їхній романтичний контекст притаманний лише людям і в усіх культурах він однаковий.

Коли Чарльз Дікенс писав, що "Людина — єдина тварина, яка вміє цілуватися", він, схоже, неправильно тлумачив факти. Простий пошук у Google Images на запит "поцілунок тварин" видасть мільйон результатів, пише Discover Magazine.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Насправді в природі можна знайти безліч прикладів: лосі та бабаки "чистять носи", черепахи "постукують головами", багато видів кажанів навіть використовують язики під час залицяння. Але оскільки біхевіористи не можуть точно визначити емоційне значення поцілунків тварин, не можна вважати, що вони роблять це з тих самих причин, як і люди. Деякі дослідники припускають, що широкий спектр поцілунків, покусувань та притискань є адаптивним.

Оскільки розмноження потребує певного рівня близькості, еволюція поцілунків у всіх їхніх різних формах допоможе забезпечити виживання виду. Проте, людський метод поцілунків у губи практично є унікальним.

[ + – ] У природі можна знайти безліч прикладів: лосі та бабаки "чистять носи", черепахи "постукують головами", багато видів кажанів навіть використовують язики під час залицяння

Хоча дослідження відомої британської приматологині Джейн Гудолл показують, що шимпанзе спілкуються, так само як і люди — цілуються, обіймаються, поплескують по спині, торкаються до рук, лоскочуть, їхні поцілунки відрізняються від людських. Хоча вони й цілуються губами, їх чмок не виходить таким, як у нас. Дослідники припускають, що ця анатомічна відмінність може означати, що поцілунки для шимпанзе не є особливо інтимними, а імовірніше вираженням зв'язку, подібного до людських обіймів.

Як виявилось, бонобо теж дуже люблять цілуватися.

"Бонобо відомі як найвелелюбніші з людиноподібних мавп. Вони часто використовують секс, а не агресію для вирішення конфліктів у своєму суспільстві, керованому самками. Вони цілуються, щоб заспокоїтися та зміцнити свої стосунки з іншими членами спільноти", — розповів американський науковий письменник Шеріл Кіршенбаум.

Чому люди цілуються?

[ + – ] Людський метод поцілунків у губи практично унікальний

З еволюційного погляду вчені вважають, що ласки допомагають нам відчувати запах, а отже, оцінювати потенційних партнерів. Оскільки в інших тварин чутливіші носи, цілком можливо, що їм не потрібно ставати настільки близькими, як нам (що може пояснити відсутність поцілунків для сексуального задоволення в інших видів).

Але нюх не завжди є запорукою успішного оцінювання партнера, тому слина має таке важливе значення.

"Слина повна гормонів та інших сполук, які можуть забезпечити спосіб хімічно оцінити придатність партнера", — зазначили вчені.

Дослідження 2007 року показало, що чоловіки частіше за жінок ініціюють поцілунки з відкритим ротом та язиком. Можливе пояснення полягає в тому, що чоловіча слина містить тестостерон, статевий гормон, який може впливати на лібідо їхнього партнера.

[ + – ] Дослідження 2007 року показало, що чоловіки частіше за жінок ініціюють поцілунки з відкритим ротом та язиком.

Сьогодні романтичний поцілунок переріс у залицяння з низкою функцій, включаючи оцінювання партнера, ініціювання сексуального збудження та підтримання зв'язків із партнером. І все ж таки романтичні поцілунки не скрізь є нормою.

Так, у дослідженні 2015 року виявили, що зі 168 різних культур, вивчених етнографами, всього близько 46% використали романтичні/сексуальні поцілунки "губи в губи". Їх дослідження внесло корективи до ранніх робіт, згідно з якими еротичні поцілунки є практично універсальним явищем і зустрічаються приблизно в 90% країн світу.

Хоча в романтичних поцілунках бере участь менше половини представників усіх досліджених культур, автори дійшли висновку, що поцілунки не тільки для сексуального збудження. Вони дозволяють нам дізнатися про партнера і визначити, чи відчуваємо ми "хімічний потяг" та сумісність.