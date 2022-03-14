Гигантская коляска: представлен новый "автомобиль" для путешествий по Луне и Марсу (фото)

Новый вездеход может перевозить двух человек, а также грузы достаточно больших объемов.

Американская компания Venturi Astrolab из Калифорнии создала действующий прототип нового транспортного средства для передвижений по поверхности Луны. Но этот же "автомобиль" можно будет использовать и для путешествий по Марсу. У него причудливая форма и поэтому он немного похож на гигантскую детскую коляску, сообщает Daily Mail.

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Новый лунный вездеход назвали FLEX и он уже прошел успешные испытания в пустыне в штате калифорния рядом с Долиной смерти. Транспортное средство весит 500 кг, может перевозить как двух астронавтов, так и грузы. FLEX, будучи на Луне, сможет накапливать энергию от Солнца, чтобы потом пережить двухнедельную холодную лунную ночь, когда температура опускается до -130 градусов по Цельсию.

[ + – ] Venturi Astrolab из Калифорнии создала действующий прототип нового транспортного средства для передвижений по поверхности Луны Фото: Daily Mail

FLEX, который разработала компания Venturi Astrolab сможет не только перевозить грузы, но и сам их поднимать и размещать в нужном месте. FLEX сможет перевозить разнообразные объекты, если они будут соответствующей формы и размера. "Автомобиль" сможет ездить, как с экипажем из двух астронавтов, так и без него.

[ + – ] FLEX, который разработала компания Venturi Astrolab сможет не только перевозить грузы, но и сам их поднимать и размещать в нужном месте Фото: Daily Mail

Само транспортное средство попадет на Луну, если конечно Astrolab договориться с NASA об использовании именно FLEX во время миссий "Артемида" по освоению Луны. Первая с 1972 года высадка на Луну запланирована уже на 2026 год, если все пойдет так, как хотят в NASA.

[ + – ] Транспортное средство попадет на Луну, если конечно Astrolab договориться с NASA об использовании именно FLEX во время миссий "Артемида" Фото: Daily Mail

"Чтобы человечество смогло колонизировать Луну и другие планеты, там нужно создать эффективную и недорогую транспортную сеть от места посадки до самой колонии", — говорит Джарет Мэтьюз, основатель и генеральный директор Astrolab.

[ + – ] Луноход FLEX Фото: Daily Mail

Компания Venturi Astrolab создала свой луноход в ответ на обращение NASA в 2021 году к коммерческим компаниям создать транспортное средство для перемещения людей и грузов на спутнике Земли. Бывший сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA и компании SpaceX, Джарет Мэтьюз создал свою компанию в 2020 году.

[ + – ] Луноход FLEX Фото: Daily Mail

"Мы уходим от луноходов эпохи миссий "Аполлон". Тогда они нужны были только для исследований, а новый луноход должен помогать людям обустроится на Луне. Мне было приятно управлять этим луноходом, а также я интуитивно представляю на что он способен", — говорит бывший астронавт Крис Хэдфилд, который принял участие в испытании вездехода в пустыне Калифорнии.

[ + – ] FLEX – это особенный вездеход. Он может поднимать, транспортировать, размещать любые грузы Фото: Daily Mail

"FLEX – это особенный вездеход. Он может поднимать, транспортировать, размещать любые грузы. Главное, чтобы они были стандартного размера и формы, который необходим луноходу. Он сможет перевозить грузы уже от посадочной площадки прямо к месту назначения", — говорит Мэтьюз.