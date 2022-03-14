Гігантська коляска: представлений новий "автомобіль" для подорожей Місяцем і Марсом (фото)

Новий всюдихід може перевозити двох людей, а також вантажі досить великих обсягів.

Американська компанія Venturi Astrolab із Каліфорнії створила прототип нового транспортного засобу для пересування по поверхні Місяця. Але цей "автомобіль" можна буде використовувати і для подорожей Марсом. У нього химерна форма, і тому він трохи схожий на гігантський дитячий візок, повідомляє Daily Mail.

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Новий місячний усюдихід назвали FLEX, і він уже пройшов успішні випробування в пустелі у штаті Каліфорнія поряд із Долиною смерті. Транспортний засіб важить 500 кг, може перевозити як двох астронавтів, так і вантажі. FLEX, будучи на Місяці, зможе накопичувати енергію від Сонця, щоб потім пережити двотижневу холодну місячну ніч, коли температура опускається до -130 градусів за Цельсієм.

[ + – ] Venturi Astrolab із Каліфорнії створила прототип нового транспортного засобу для пересування по поверхні Місяця. Фото: Daily Mail

FLEX, який розробила компанія Venturi Astrolab, зможе не тільки перевозити вантажі, але й сам їх піднімати і розміщувати в потрібному місці. FLEX зможе перевозити різноманітні об'єкти, якщо вони будуть відповідної форми та розміру. "Автомобіль" зможе їздити як із екіпажем із двох астронавтів, так і без нього.

[ + – ] FLEX, який розробила компанія Venturi Astrolab, зможе не тільки перевозити вантажі, але і сам їх піднімати й розміщувати в потрібному місці. Фото: Daily Mail

Сам транспортний засіб потрапить на Місяць, якщо Astrolab домовиться з NASA про використання саме FLEX під час місій "Артеміда" з освоєння Місяця. Перша з 1972 року висадка на Місяць запланована вже на 2026 рік, якщо все піде так, як хочуть у NASA.

[ + – ] Транспортний засіб потрапить на Місяць, якщо Astrolab домовиться з NASA про використання саме FLEX під час місій "Артеміда" Фото: Daily Mail

"Щоб людство змогло колонізувати Місяць та інші планети, там потрібно створити ефективну та недорогу транспортну мережу від місця посадки до самої колонії", — говорить Джарет Метьюз, засновник і генеральний директор Astrolab.

[ + – ] Місяць FLEX Фото: Daily Mail

Компанія Venturi Astrolab створила свій місяцехід у відповідь на звернення NASA у 2021 році до комерційних компаній створити транспортний засіб для переміщення людей і вантажів на супутнику Землі. Колишній співробітник Лабораторії реактивного руху NASA та компанії SpaceX, Джарет Метьюз створив свою компанію у 2020 році.

[ + – ] Місяць FLEX Фото: Daily Mail

"Ми уникаємо місяцеходів епохи місій "Аполлон". Тоді вони потрібні були тільки для досліджень, а новий місяцехід повинен допомагати людям облаштуватись на Місяці. Мені було приємно керувати цим місяцеходом, а також я інтуїтивно уявляю, на що він здатний", — каже колишній астронавт Кріс Гедфілд, який взяв участь у випробуванні всюдихода в пустелі Каліфорнії.

[ + – ] FLEX — це особливий усюдихід. Він може піднімати, транспортувати, розміщувати будь-які вантажі Фото: Daily Mail

"FLEX — це особливий усюдихід. Він може піднімати, транспортувати, розміщувати будь-які вантажі. Головне, щоб вони були стандартного розміру та форми, який необхідний місяцеходу. Він зможе перевозити вантажі вже від посадкового майданчика прямо до місця призначення", — каже Метьюз.