Ученые рассказали, что случится с Землей начни она вращаться в обратном направлении

В таком случае планета изменится кардинально, включая климатические условия и жизнь живых существ.

Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток. Если бы в один прекрасный день она начала вращаться в противоположном направлении, то перестала бы быть той планетой, какой мы знаем ее сегодня, пишет What If.

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Скорость вращения нашей планеты на экваторе составляет около 1670 км/ч. Внезапное изменение направления вызовет невероятно сильные ветры и огромные волны, в результате чего эти аномальные погодные условия уничтожат почти все над землей.

Так что лучше пропустить это разрушительное внезапное изменение и представить, что наша планета изменила свое направление миллиарды лет назад, точно так же, как соседняя скалистая Венера.

[ + – ] Пустыня Сахара

В таком случае вы бы увидели, как Солнце и Луна восходят на западе и заходят на востоке и никогда бы не поверили, что Сахара может быть пустыней. Все потому, что такое вращение создаст совершенно новые климатические условия на всех континентах.

Насколько другой оказалась бы наша планета?

Если кратко, то обратное вращение сделает Землю намного зеленее. Также новое вращение значительно повлияет на ветры и океанические течения, что полностью изменит климат планеты.

Океаны выполняют функцию глобального климатического регулятора, распределяя солнечное тепло по всей Земле. Они отводят влагу от самых сухих и жарких бесплодных земель и переносят осадки в джунгли.

Если Земля изменит свое вращение, то одно очень важное климатическое течение под названием AMOЦ (атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция) исчезнет из Атлантического океана, а вместо него в Тихом океане возникнет другое течение, которое стало бы ответственным за распределение тепла по всему земному шару. Это новое течение заставит пустыни исчезнуть из Африки и Евразии, в результате чего, чтобы покататься на квадроцикле по золотому ландшафту вам придется отправиться на другой конец планеты — в Бразилию.

[ + – ] Цианобактерии Anabaena spiroides

Также мягкий и сухой климат Южной Калифорнии сменится жарким, влажным и бурным климатом Флориды. Океанские течения, такие как Гольфстрим, будут течь в противоположных направлениях, нарушая такие термохалинная циркуляция (циркуляция, создаваемая за счет перепада плотности воды). Большая часть Северной Атлантики станет намного холоднее. Влажные просторы Амазонки так же, как и США на юге превратятся в засушливые песчаные дюны.

На планете появится гораздо больше растительности, что увеличит количество кислорода. А тех, кто живет в Западной Европе, будет ждать настоящий шок, ведь тихоокеанское течение подтолкнет таким образом много холодной воды, принеся в регион морозные зимы. С другой стороны, Россия станет более теплой страной.

Существование жизни на вращающейся в обратную сторону Земле тоже будет другим. В океанах цианобактерии станут доминирующими над другими видами фитопланктона. Цианобактерии были одними из первых обитателей Земли. Миллиарды лет назад они запустили фотосинтез и преобразовали атмосферу нашей планеты. Также вполне возможно, что наличие на Земле гораздо большего количества цианобактерий еще больше изменит атмосферу, наполнив ее огромным количеством кислорода.