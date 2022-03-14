Учені розповіли, що станеться із Землею, якщо вона почне обертатися у зворотному напрямку

У такому разі планета зміниться кардинально, враховуючи кліматичні умови та життя живих істот.

Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Якби одного прекрасного дня вона почала обертатися в протилежному напрямку, то перестала б бути тією планетою, якою ми знаємо її сьогодні, пише What If.

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Швидкість обертання нашої планети на екваторі становить приблизно 1 670 км/год. Раптова зміна напрямку спричинить неймовірно сильні вітри та величезні хвилі, унаслідок чого ці аномальні погодні умови знищать майже все над землею.

Тож краще пропустити цю руйнівну раптову зміну й уявити, що наша планета змінила свій напрямок мільярди років тому, так само, як сусідня скеляста Венера.

[ + – ] Пустеля Сахара

У такому разі ви побачили б, як Сонце і Місяць сходять на заході та заходять на сході й ніколи б не повірили, що Сахара може бути пустелею. Усе тому, що таке обертання створить нові кліматичні умови на всіх континентах.

Наскільки іншою була б наша планета?

Якщо коротко, то зворотне обертання зробить Землю набагато зеленішою. Також нове обертання значно вплине на вітри й океанічні течії, що повністю змінить клімат планети.

Океани виконують функцію глобального кліматичного регулятора, розподіляючи сонячне тепло по всій землі. Вони відводять вологу від сухих і спекотних безплідних земель і переносять опади в джунглі.

Якщо Земля змінить своє обертання, то одна дуже важлива кліматична течія під назвою AMПЦ (атлантична меридіональна перекидальна циркуляція) зникне з Атлантичного океану, а замість нього в Тихому океані виникне інша течія, яка стала б відповідальною за розподіл тепла по всій земній кулі. Ця нова течія змусить пустелі зникнути з Африки та Євразії, унаслідок чого, щоб покататися на квадроциклі золотим ландшафтом вам доведеться вирушити на інший кінець планети — в Бразилію.

[ + – ] Ціанобактерії Anabaena spiroides

Також м'який і сухий клімат Південної Каліфорнії зміниться жарким, вологим і бурхливим кліматом Флориди. Океанські течії, такі як Гольфстрім, тектимуть у протилежних напрямках, порушуючи так термохалінну циркуляцію (циркуляція, створювана за рахунок перепаду щільності води). Більшість Північної Атлантики стане набагато холоднішою. Вологі простори Амазонки так само, як і США на півдні перетворяться на посушливі піщані дюни.

На планеті з'явиться набагато більше рослинності, що збільшить кількість кисню. А на тих, хто живе в Західній Європі, чекатиме справжній шок, адже тихоокеанська течія підштовхне так багато холодної води, принісши в регіон морозні зими. З іншого боку, Росія стане більш теплою країною.

Існування життя на Землі, що обертається у зворотний бік, теж буде іншим. В океанах ціанобактерії почнуть домінувати над іншими видами фітопланктону. Ціанобактерії були одними з перших мешканців Землі. Мільярди років тому вони запустили фотосинтез і перетворили атмосферу нашої планети. Також цілком можливо, що наявність на Землі набагато більшої кількості ціанобактерій ще більше змінить атмосферу, наповнивши її величезною кількістю кисню.