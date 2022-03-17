Недосчитались трех экзопланет: астрономы объяснили, как потеряли космические объекты

Три уже известные планеты оказались совсем не планетами, а четвертая ждет решения ученых, чтобы те точно сказали, что это на самом деле.

Новый анализ данных, который ученые получили с помощью космического телескопа Gaia, показал, что три объекта, которые определили ученые как экзопланеты, на самом деле являются звездами. Чтобы точно определить является ли планетой четвертый объект нужны дополнительные данные. В результате этого исследования показатель в 5 тысяч подтвержденных экзопланет пока не достигнут, сообщает ScienceAlert.

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Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что три объекта под названием Kepler-854b, Kepler-840b и Kepler-699b слишком большие, чтобы быть планетами. А объект Kepler-747b еще нужно дополнительно изучить.

"Новое исследование делает список подтвержденных экзопланет более достоверным. И у нас есть теперь возможность более точно определять, подходит ли тот или иной объект под определение экзопланета’, — говорит Ави Шпорер из Массачусетского технологического института.

У ученых были подозрения, что некоторые из обнаруженных космическим телескопом "Кеплер" объекты могут быть не планетами, а небольшими звездами. Но граница между планетой и звездой иногда достаточно условная и это зависит от размеров самой планеты. Если объект меньше определенного значения размера, значит это скорее всего планета, если больше – значит это звезда, говорят ученые.

Новые данные

Заново проанализировав данные с помощью телескопа Gaia, ученые выяснили, что Kepler-854b в 3 раза больше Юпитера, Kepler-840b в 2,5 раза больше Юпитера, а Kepler-699b в 2,76 раза больше Юпитера. Что касается объекта Kepler-747b, то он всего в 1,84 раза больше Юпитера. По словам ученых, загвоздка в том, что звездой можно считать массивный объект, который в 2 раза больше Юпитера. Поэтому будут проведены дополнительные исследования.

[ + – ] Большинство экзопланет имеют размер Юпитера или намного меньше этого газового гиганта. Если планета больше, чем Юпитер в 2 раза, то это точно не экзопланета Фото: wikipedia

"Большинство экзопланет имеют размер Юпитера или намного меньше этого газового гиганта. Если планета больше, чем Юпитер в 2 раза, то это точно не экзопланета", — говорит Праджвал Нираула из Массачусетского технологического института.

Транзитный метод обнаружения планет

Космический телескоп "Кеплер", до завершения своей работы в 2018 году, искал планеты транзитным методом. Это означает, что планету можно "увидеть", когда она проходит между телескопом и своей звездой. При этом свет звезды меняется. Эти изменения в свете звезды позволяют ученым сделать вывод о размере планеты.

Новые открытия ученые смогли сделать благодаря более совершенным приборам, которых не было на телескопе "Кеплер". Поэтому сейчас немного проще определить является, ли обнаруженный объект экзопланетой, или это двойная звездная система с очень маленькой звездой-компаньоном более огромной звезды.

С помощью новых технологий ученые также могут рассчитать примерную массу экзопланеты. Это также важно для определения подходит ли объект для того, чтобы назвать его планетой или нет. Например, масса планеты не должна превышать 10 масс Юпитера. А Kepler-854b не только в 3 раза больше газового гиганта, но и в 239 раз тяжелее его.