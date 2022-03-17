Недорахувалися трьох екзопланет: астрономи пояснили, як втратили космічні об'єкти

Три вже відомі планети виявилися зовсім не планетами, а четверта чекає на рішення вчених, щоб ті точно сказали, що це насправді.

Новий аналіз даних, який учені отримали за допомогою космічного телескопа Gaia, показав, що три об'єкти, які вчені визначили екзопланетами, є зірками. Щоб точно визначити, чи є планетою четвертий об'єкт, потрібні додаткові дані. У результаті цього дослідження показника в 5 тисяч підтверджених екзопланет поки що не досягнуто, повідомляє ScienceAlert.

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Учені з Массачусетського технологічного інституту з'ясували, що три об'єкти під назвою Kepler-854b, Kepler-840b і Kepler-699b надто великі, щоб бути планетами. А об'єкт Kepler-747b ще потрібно додатково досліджувати.

"Нове дослідження робить список підтверджених екзопланет достовірнішим. І в нас є тепер можливість точніше визначати, чи підходить той чи інший об'єкт під визначення екзопланети", — говорить Аві Шпорер із Массачусетського технологічного інституту.

У вчених були підозри, що деякі з виявлених космічним телескопом "Кеплер" об'єкти можуть бути не планетами, а невеликими зірками. Але межа між планетою та зіркою іноді досить умовна, і це залежить від розмірів самої планети. Учені кажуть, що якщо об'єкт менший за певне значення розміру, це, швидше за все, планета, якщо більший – це зірка.

Нові дані

Наново проаналізувавши дані за допомогою телескопа Gaia, вчені з'ясували, що Kepler-854b у 3 рази більший за Юпітер, Kepler-840b у 2,5 раза більший за Юпітер, а Kepler-699b у 2,76 раза більший за Юпітер. Що стосується об'єкта Kepler-747b, то він всього в 1,84 раза більший за Юпітер. За словами вчених, проблема в тому, що зіркою можна вважати потужний об'єкт, який удвічі більший за Юпітер. Тому будуть проведені додаткові дослідження.

[ + – ] Більшість екзопланет мають розмір Юпітера або набагато менший за цього газового гіганта. Якщо планета більша, ніж Юпітер удвічі, то це точно не екзопланета Фото: wikipedia

"Більшість екзопланет мають розмір Юпітера або набагато менші за цього газового гіганта. Якщо планета більша, ніж Юпітер у 2 рази, то це точно не екзопланета", — говорить Праджвал Ніраула з Массачусетського технологічного інституту.

Транзитний метод виявлення планет

Космічний телескоп "Кеплер" до завершення своєї роботи у 2018 році шукав планети транзитним методом. Це означає, що планету можна побачити, коли вона проходить між телескопом і своєю зіркою. При цьому світло зірки змінюється. Ці зміни у світлі зірки дозволяють ученим зробити висновок про розмір планети.

Нові відкриття вчені змогли зробити завдяки досконалішим приладам, яких не було на телескопі "Кеплер". Тому зараз трохи простіше визначити, чи є виявлений об'єкт екзопланетою, чи це подвійна зіркова система з дуже маленькою зіркою-компаньйоном більшої зірки.

За допомогою нових технологій учені також можуть розрахувати зразкову масу екзопланети. Це також важливо для визначення, чи підходить об'єкт для того, щоб назвати його планетою чи ні. Наприклад, маса планети має перевищувати 10 мас Юпітера. А Kepler-854b не тільки в 3 рази більший за газового гіганта, а й у 239 разів важчий за нього.