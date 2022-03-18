Мир меняется: названа главная движущая сила современной эволюции на Земле

По словам исследователей, сегодня единственным, кто влияет на эволюцию всего живого на планете, является самый доминирующий вид на Земле.

Международная группа ученых из 26 стран на основе глобального исследования пришла к выводу, что основной движущей силой эволюции на Земле является человек. Мы так сильно меняем окружающий мир, что это отражается на флоре и фауне, сообщает ScienceAlert.

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В рамках нового исследования ученые выяснили, как урбанизация повлияла на эволюцию живых существ в глобальном масштабе. В качестве одной из моделей для своего исследования они выбрали растение, которое растет в Европе и Западной Азии, но его можно встретить в городах по всему миру. Это клевер белый или Trifolium repens.

По словам Марка Джонсона из Университета Торонто, Канада, еще никогда ученые не проводили изучение эволюции живых существ такого масштаба. Новое исследование показало, что теперь клевер белый больше похож по своим особенностям на своих родственников в разных городах мира, чем на клевер, который растет в природе вне зависимости от климата.

[ + – ] Клевер белый - растение, которое растет в Европе и Западной Азии, но его можно встретить в городах по всему миру Фото: wikipedia

Ученые называют это примером параллельной адаптивной эволюции. Это происходит, когда разные виды развиваются одинаково в разных местах под влиянием одних и тех же факторов. Изменение окружающей среды человеком оказывает большее влияние на эволюцию живых видов, чем природная эволюция, говорят ученые.

"Пока мы точно не установили, что урбанизация, несмотря на общие черты во всем мире, двигает эволюцию в одном и том же направлении. Чтобы была полностью параллельная эволюция, нужно чтобы все города имели одни и те характеристики, которые влияют на адаптацию организма к новым условиям. Но урбанизация влияет на них очень похожим образом в разных уголках мира", — говорит Джеймс Сантанджело из Университета Торонто.

По словам ученых, человек уже вмешался в естественное развитие морских жителей. Например, путем выборочного удаления крупной рыбы с помощью рыболовства, остались рыбы, которые создают новые поколения более мелких рыб. Многие из них теперь на 20% меньше по размеру, и их жизненный цикл стал на 25% короче.

Также влияние человека заметно и в изменении физических особенностей птиц.

"Например, у ласточек, которые живут в городах, крылья стали длиннее, чтобы обеспечить лучшую маневренность и избежать столкновения, например, с автомобилями", — говорит канадский зоолог Сара Отто.

[ + – ] У ласточек, которые живут в городах, крылья стали длиннее, чтобы обеспечить лучшую маневренность Фото: Pinterest

По словам Роба Несса из Университета Торонто, новое исследование показывает, что скорость эволюционных изменений выше в урбанизированных ландшафтах по сравнению природными.

"Человек является движущей силой эволюции в городах. Это важное открытие, ведь число городов и урбанизированных территорий вырастет в три раза к 2030 году, по сравнению с 2000 годом", — говорит Несс.