Світ змінюється: названо головну рушійну силу сучасної еволюції на Землі

За словами дослідників, сьогодні єдиним, хто впливає на еволюцію всього живого на планеті, є панівний вид на Землі.

Міжнародна група вчених із 26 країн на основі глобального дослідження дійшла висновку, що основною рушійною силою еволюції на Землі є людина. Ми так сильно змінюємо навколишній світ, що це відбивається на флорі та фауні, повідомляє ScienceAlert.

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У межах нового дослідження вчені з'ясували, як урбанізація вплинула на еволюцію живих істот у глобальному масштабі. Як одну з моделей для свого дослідження вони вибрали рослину, яка росте в Європі та Західній Азії, але її можна зустріти в містах по всьому світу. Це конюшина біла або Trifolium repens.

За словами Марка Джонсона з Університету Торонто, Канада, ще вчені ніколи не проводили вивчення еволюції живих істот такого масштабу. Нове дослідження показало, що тепер конюшина біла більше схожа за своїми особливостями на своїх родичів у різних містах світу, ніж на конюшину, яка росте в природі незалежно від клімату.

[ + – ] Конюшина біла — рослина, яка росте в Європі та Західній Азії, але її можна зустріти в містах по всьому світу Фото: wikipedia

Вчені називають це прикладом паралельної адаптивної еволюції. Це відбувається, коли різні види розвиваються однаково в різних місцях під впливом тих самих факторів. Зміна навколишнього середовища людиною більше впливає на еволюцію живих видів, ніж природна еволюція, кажуть вчені.

"Поки ми точно не встановили, що урбанізація, попри загальні риси в усьому світі, рухає еволюцію в одному напрямку. Щоб була повністю паралельна еволюція, потрібно щоб усі міста мали одні й ті ж характеристики, які впливають на адаптацію організму до нових умов. Але урбанізація впливає на них дуже схоже в різних куточках світу", — говорить Джеймс Сантанджело з Університету Торонто.

За словами вчених, людина вже втрутилася в природний розвиток морських мешканців. Наприклад, через вибіркове видалення великої риби за допомогою рибальства залишилися риби, які створюють нові покоління дрібніших риб. Багато хто з них тепер на 20% менший за розміром, і їхній життєвий цикл став на 25% коротшим.

Також вплив людини помітний і в зміні фізичних особливостей птахів.

"Наприклад, у ластівок, які живуть у містах, крила стали довшими, щоб забезпечити кращу маневровість та уникнути зіткнення, наприклад, з автомобілями", — каже канадська зоологиня Сара Отто.

[ + – ] У ластівок, що живуть у містах, крила стали довшими, щоб забезпечити кращу маневровість Фото: Pinterest

За словами Роба Несса з Університету Торонто, нове дослідження показує, що швидкість еволюційних змін вища в урбанізованих ландшафтах, якщо порівнювати з природними.

"Людина є рушійною силою еволюції в містах. Це важливе відкриття, адже кількість міст та урбанізованих територій зросте втричі до 2030 року, якщо порівняти з 2000 роком", — говорить Несс.