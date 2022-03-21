Морской монстр из Перу питался акулами: ученые нашли останки древнего 17-метрового кита (фото)

По словам исследователей, древний кит был одним из крупнейших хищников 36 млн лет назад и имел острые как бритва зубы.

Современные киты считаются милыми большими существами, но древний кит, который обитал в море на территории современной южноамериканской страны Перу 36 млн лет назад был совсем другим, сообщает Daily Mail.

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Морской монстр, останки которого исследовали ученые из Национального университета Перу был в длину 17 метров и имел острые как бритва зубы, что позволяло ему съедать крупных морских животных, включая акул.

[ + – ] Морской монстр был в длину 17 метров и имел острые как бритва зубы Фото: Daily Mail

Ученые считают, что найденные останки древнего существа принадлежат базилозавру. Эти древние киты достигали в длину 21 метра и жили 45-36 млн лет назад и жили почти во всех теплых морях Земли. Базилозавры считаются предками современных китов, дельфинов и морских свиней.

Исследователи обнаружили череп древнего кита с рядами острых зубов в пустыне Окукахе в Перу. Миллионы лет назад здесь было древнее море. Когда животное умерло, его тело опустилось на дно моря и в результате "законсервировалось" на миллионы лет.

[ + – ] Исследователи обнаружили череп древнего кита с рядами острых зубов в пустыне Окукахе в Перу Фото: Daily Mail

"Череп древнего морского хищника прекрасно сохранился. Это существо было одним из крупнейших хищников своего времени. Благодаря таким находкам мы можем больше узнать об истории теплого моря, которое было на территории Перу", — говорит Родольфо Салас-Гисмонди из Музея естественной истории в столице Перу, Лиме.

Ученые назвали нового базилозавра "Хищник из Окукахе". Хотя название базилозавр и означает "король ящериц", это существо не было рептилией. Но оно могло двигаться под водой как огромная змея, говорят ученые.

[ + – ] Ученые назвали нового базилозавра "Хищник из Окукахе" Фото: Daily Mail

По словам ученых, первые китообразные на Земле произошли от земных животных примерно 55 млн лет назад. За следующие 20 млн лет они полностью адаптировались к жизни в морской воде. И почте все представители древних китообразных были огромными морскими хищниками.

[ + – ] Базилозавр. Реконструкция внешнего вида Фото: wikipedia

"В пустыне Окукахе мы находим много окаменелостей древних животных, благодаря чему может проследить эволюцию жизни за последние 42 млн лет", — говорит Салас-Гисмонди.

[ + – ] Сравнение размером человека и косатки (длина примерно 8 м), найденного базилозавра ( длина 17 м) и синего кита (длина примерно 30 м) Фото: Daily Mail

Среди найденных окаменелостей есть останки древних китов, дельфинов и акул, которые жили в период между 23 млн и 5 млн лет назад.