Морський монстр із Перу харчувався акулами: вчені знайшли рештки стародавнього 17-метрового кита (фото)

За словами дослідників, стародавній кит був одним із найбільших хижаків 36 млн років тому та мав гострі, як бритва, зуби.

Сучасні кити вважаються милими великими істотами, але стародавній кит, який мешкав у морі на території сучасної американської країни Перу 36 млн років тому, був зовсім іншим, повідомляє Daily Mail.

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Морський монстр, рештки якого досліджували вчені з Національного університету Перу, був у довжину 17 метрів і мав гострі, як бритва зуби, що дозволяло йому з'їдати великих морських тварин, включаючи акул.

[ + – ] Морський монстр був у довжину 17 метрів і мав гострі, як бритва, зуби Фото: Daily Mail

Учені вважають, що знайдені рештки стародавньої істоти належать базилозавра. Ці стародавні кити досягали в довжину 21 метр і жили 45-36 млн років тому майже в усіх теплих морях Землі. Базилозаври вважаються предками сучасних китів, дельфінів і морських свиней.

Дослідники виявили череп стародавнього кита з рядами гострих зубів у пустелі Окуках у Перу. Мільйони років тому тут було давнє море. Коли тварина померла, її тіло опустилося на дно моря та в результаті законсервувалося на мільйони років.

[ + – ] Дослідники виявили череп стародавнього кита з рядами гострих зубів у пустелі Окукахе в Перу Фото: Daily Mail

"Череп стародавнього морського хижака чудово зберігся. Ця істота була одним із найбільших хижаків свого часу. Завдяки таким знахідкам ми можемо більше дізнатися про історію теплого моря, яке було на території Перу", — каже Родольфо Салас-Гісмонді з Музею природної історії в столиці Перу, Лімі.

Учені назвали нового базилозавра "Хижак із Окукахе". Хоча назва базилозавр і означає "король ящірок", ця істота не була рептилією. Але вона могла рухатися під водою, як величезна змія, кажуть учені.

[ + – ] Учені назвали нового базилозавра "Хижак із Окукахе" Фото: Daily Mail

За словами вчених, перші китоподібні на Землі походять від земних тварин приблизно 55 млн років тому. За наступні 20 млн років вони повністю адаптувалися до життя в морській воді. І всі представники стародавніх китоподібних були величезними морськими хижаками.

[ + – ] Базилозавр. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: wikipedia

"У пустелі Окуках ми знаходимо багато скам'янілостей стародавніх тварин, завдяки чому можемо простежити еволюцію життя за останні 42 млн років", — говорить Салас-Гісмонді.

[ + – ] Порівняння розміру людини та косатки (довжина приблизно 8 м), знайденого базилозавра (довжина 17 м) і синього кита (довжина приблизно 30 м) Фото: Daily Mail

Серед знайдених скам'янілостей є рештки стародавніх китів, дельфінів і акул, які жили в період між 23 млн і 5 млн років тому.