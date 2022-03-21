Ученные планируют связать Землю и Луну скоростным интернетом

Первые станции должны появиться на нашем спутнике уже к 2024 году.

Находящийся на ранней стадии стартап компании Aquarian Space, только что получил начальное финансирование в размере $650 000 для развертывания высокоскоростной коммуникационной сети на Луне, пишет Space news.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Над околоземной орбитой нынешняя связь зависит от технологий 1960-х годов, что делает загрузку лунных и космических данных чрезвычайно медленным процессом. Более того, отсутствие высокоскоростной связи создаст серьезное препятствие для лунных операций и будущих исследований Марса.

Эксперты надеются, что система Solnet поможет улучшить связь над околоземной орбитой, которую, по словам Джона Ротондо, технического директора стартапа, не хватает, чтобы справиться с растущим количеством предлагаемых миссий на Луну. Данные планируют передавать со скоростью 100 мегабит в секунду. Solnet хотят запустить в 2024 году.

Ротондо также добавил, что для обеспечения непрерывного покрытия Южного полюса, компания намеревается установить в 2025 году второй спутник, но пока не заключила соглашение о запуске ни одного из них.

В настоящее время Aquarian Space проводит технические обзоры с несколькими коммерческими поставщиками для миссии NASA CLPS, других американских коммерческих исследователей Луны и международных лунных миссий, чтобы к 2024 году предоставить бесперебойные услуги передачи данных и связи. Клиентам со своей стороны не требуется менять или обновлять технологию, чтобы интегрироваться с сетью Aquarian, что делает это решение очень простым и доступным.

"К 2030 году у нас будет около 200 человек, создающих многомиллиардную лунную экономику. Но этого не произойдет без надежной связи между Землей и Луной. Solnet предназначен для того, чтобы разрешить эту ситуацию", — заключил Тим Дрейпер, основатель и управляющий партнер Draper Associates.