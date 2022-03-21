Учені планують зв'язати Землю і Місяць швидкісним інтернетом

Перші станції мають з'явитись на нашому супутнику вже до 2024 року.

Стартап компанії Aquarian Space, що знаходиться на ранній стадії, щойно отримав початкове фінансування у розмірі $650 000 для розгортання високошвидкісної комунікаційної мережі на Місяці, пише Space news.

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Над навколоземною орбітою нинішній зв'язок залежить від технологій 1960-х років, що робить завантаження місячних і космічних даних надзвичайно повільним процесом. Більше того, відсутність високошвидкісного зв'язку створить серйозну перешкоду для місячних операцій і майбутніх досліджень Марса.

Експерти сподіваються, що система Solnet допоможе покращити зв'язок над навколоземною орбітою, якого, за словами Джона Ротондо, технічного директора стартапу, не вистачає, щоб упоратися з кількістю місій, що зростають, на Місяць. Дані планують передавати зі швидкістю 100 мегабіт на секунду. Solnet хочуть запустити в 2024 році.

Ротондо також додав, що для забезпечення безперервного покриття Південного полюса компанія має намір встановити в 2025 році другий супутник, але поки не уклала угоду про запуск жодного з них.

Наразі Aquarian Space проводить технічні огляди з кількома комерційними постачальниками для місії NASA CLPS, інших американських комерційних дослідників Місяця і міжнародних місячних місій, щоб до 2024 року надати безперебійні послуги передавання даних і зв'язку. Клієнтам зі свого боку не потрібно змінювати або оновлювати технологію, щоб інтегруватися з мережею Aquarian, що робить це рішення дуже простим і доступним.

"До 2030 року в нас буде приблизно 200 людей, які створюють багатомільярдну місячну економіку. Але цього не відбудеться без надійного зв'язку між Землею і Місяцем. Solnet призначений для того, щоб вирішити цю ситуацію", — сказав Тім Дрейпер, засновник і керівний партнер Draper Associates.