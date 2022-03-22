Горячие Юпитеры, мини-Нептуны и супер-Земли: найдено 5 тыс. планет вне Солнечной системы

21 марта 2022 года в космическом агентстве официально заявили, что точное количество подтвержденных экзопланет составляет 5005 объектов.

Каждая из обнаруженных экзопланет имеет свои уникальные характеристики, но об этих объектах у ученых еще слишком мало данных. Ситуацию помогут исправить новые мощные космические телескопы – имени Джеймса Уэбба и будущий космический наблюдатель Nancy Grace Roman Space Telescope. Об истории поиска экзопланет сообщает ScienceAlert.

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Первыми обнаруженными экзопланетами, которые находятся вне Солнечной системы были два каменистых мира, которые вращаются вокруг пульсара PSR 1257+12. Их открыли в 1992 году польский астроном Александр Вольщан и канадский астроном Дейл Фрейл.

Планеты получили название Полтергейст и Фобетор. Они больше массы Земли в 4,3 и 3,9 раза соответственно. Они находятся на расстоянии 2300 световых лет от Земли. Третью экзопланету под названием Драугр обнаружили в 1994 году вокруг звезды под названием Лич. Она всего в 0,02 раза больше массы Земли.

Но теперь за 30 лет исследований у NASA в списке подтвержденных экзопланет уже 5005 объектов. Каждую из этих планет смогли обнаружить с использованием разных методов поиска. И все они представляют необычайно высокий интерес для научного сообщества, учитывая тот факт, что информации о них все еще очень мало. Решить эту проблему смогут космический телескоп Уэбба, который продолжает настройку своих научных приборов и будущий космический телескоп Nancy Grace Roman Space Telescope.

"Пульсар – это тип нейтронной звезды, которая выпускает сигналы в космос и вращается с высокой скоростью. Если можно обнаружить планету вокруг такой звезды, то мы подумали, что они точно должны быть вокруг других звезд", — говорит автор первого открытия экзопланеты Александр Вольщан.

Но в 90-х и в начале 2000-х годов техника не позволяла расширить диапазон поиска далеких планет. В основном можно было обнаружить планеты только вокруг пульсаров, на основе сигналов, исходящих от звезды, которые меняются из-за гравитационного влияния планеты.

Но все изменил астроном Уильям Боруки из NASA. Его назначили главным исследователем космического телескопа "Кеплер", который был запущен в космос в 2009 году. Боруки предложил применить для поиска планет транзитный метод. В результате космический телескоп смог увидеть экзопланеты благодаря изменению светимости звезды из-за того, что на ее фоне проходит планета.

Во время своей работы в космосе телескоп "Кеплер" смог обнаружить 6 тысяч планет. 3 тысячи из его списка действительно являются экзопланетами, а еще 3 тысячи пока находятся в статусе кандидата. Конечно же астрономы обнаруживали планеты не только с помощью "Кеплера", но полагались на данные других обсерваторий, таких как TESS.

Кроме транзитного метода, ученые используют для обнаружения новых планетных объектов и гравитационное влияние планет на их родительские звезды. Во время таких воздействий меняется длина волны света, исходящей от звезды. Благодаря новым технологиям ученые могут максимально точно определить массу и размер экзопланет.

На сегодня астрономы выделяют такие типы обнаруженных планет вне Солнечной системы:

Горячие Юпитеры — это огромные газовые гиганты, которые находятся очень близко к своим звездам. Температура на некоторых из них может быть даже выше, чем у некоторых звезд.

Мини-Нептуны – это планеты, которые имеют размер и массу, которые находятся в диапазоне между Землей и Нептуном.

Супер-Земли – это каменистые планеты, которые похожи немного на Землю, но имеют в несколько раз большую массу.

Последние два типа планет могут быть потенциально обитаемыми мирами.

Изучать экзопланеты напрямую очень сложно — они маленькие, очень тусклые, находятся очень далеко и часто расположены близко к звезде, свет которой затмевает весь отражающий свет от планеты.