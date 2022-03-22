Ученые выяснили, что у орангутангов есть свои собственные "языки" для общения

Исследователи обнаружили, что у этих человекоподобных обезьян существуют отдельные звуки для общения, и это зависит от того, в какой социальной группе они живут.

Новое исследование показывает, что у орангутангов есть свои собственные "языки" для общения, которые сформировались в результате их социального взаимодействия. Результаты новой научной работы могут предоставить новые данные о том, как развивался человеческий язык, сообщает Daily Mail.

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Ученые из Уорикского университета, Великобритания, изучили звуки, которые издают 76 орангутангов, живущих в 6 разных социальных группах на островах Калимантан и Суматра в Юго-Восточной Азии.

Исследователи обнаружили, что у этих человекоподобных обезьян существуют отдельные звуки для общения, и это зависит от того, в какой социальной группе они живут.

На Земле существует четыре вида человекоподобных приматов:

Орангутанги;

Гориллы;

Шимпанзе;

Бонобо.

Орангутанги находятся под угрозой исчезновения и живут только на двух больших островах — Калимантан и Суматра. По сравнению с другими приматами, орангутанги не издают много шума и обычно путешествуют по тропическому лесу в одиночестве.

[ + – ] Орангутанги находятся под угрозой исчезновения и живут только на двух больших островах — Калимантан и Суматра Фото: Daily Mail

Но в то же время они поддерживают социальные отношения с другими представителями вида. Например, взрослые самцы иногда издают громкие протяжные крики, чтобы привлечь самок и отпугнуть соперников.

Орангутанги являются единственными человекоподобными обезьянами, которые сложным образом используют гласные и согласные звуки. Также в своей речи делает и человек.

"Эти приматы помогают нам решить одну из самых давних загадок в науке — происхождение и эволюцию человеческого языка", — говорит Адриано Ламейра из Уорикского университета.

По словам ученого, теперь имеется некоторое представление о том, что человеческая речь развилась у наших древних предков подобным образом, как мы это наблюдаем у орангутангов.

"Можно точно сказать, что человеческое общение имеет земное происхождение и нет никакого божественного вмешательства", — говорит Ламейра.

[ + – ] Орангутанги являются единственными человекоподобными обезьянами, которые сложным образом используют гласные и согласные звуки Фото: Daily Mail

Во время исследования ученые обнаружили, что у орангутангов есть разные группы: более плотные и более социализированные, и наоборот более рассредоточенные. В первых более сплоченных группах орангутанги использую большее количество разнообразных и оригинальных звуков, которые могут постоянно меняться. А в более рассредоточенных популяциях приматы используют обычные и практически одни и те же звуки.

"Популяции приматов с более высокой плотностью проживания более шумные. И у них больше вариантов звукового общения", — говорит Ламейра.

Современные данные подтверждают, что люди и орангутанги имеют на 97% одинаковую ДНК. Если на изменение в общении этих приматов влияют социальные факторы, значит что-то подобное произошло и с нашими прямыми предками, такими как Homo erectus, говорят ученые.