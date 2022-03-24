Ученые создали противозачаточную таблетку для мужчин: в чем ее особенность

Эффективность новой таблетки составляет 99%. Правда исследование проводилось на мышах. На людях ее испытают уже в конце 2022 года.

Ученые из Университета штата Миннесота, США, создали оральный контрацептив для мужчин. Действие противозачаточной таблетки испытали на лабораторных мышах и результат показал 99% эффективности. Самое важное, что, по словам ученых, этот препарат не вызывает видимых побочных эффектов, сообщает ScienceAlert.

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"Ученые занимаются созданием мужских оральных контрацептивов уже давно. Но до сих пор максимально эффективными вариантами для мужчин были либо презервативы, либо вазэктомия. Но вазэктомия – это дорогая и не всегда успешная операция", — говорит Абдулла Аль Номан из Университета штата Миннесота.

Попытки создать противозачаточную таблетку для мужчин были

Предыдущие попытки создать мужской оральный противозачаточный препарат не увенчались успехом. Такие таблетки вызывали много побочных эффектов: увеличение веса, депрессию, повышенный уровень холестерина. Это же касается и женских противозачаточных средств, которые также имеют побочные эффекты и влияют на здоровье и общее состояние женщин, говорят ученые.

Ученые решили создать не гормональный препарат для мужчин, который бы не имел побочных эффектов и был максимально эффективен после использования.

"Мы сфокусировали свое внимание на белке под названием рецептор ретиноевой кислоты альфа или RAR-альфа", — говорит Номан.

[ + – ] Ученые решили создать не гормональный противозачаточный препарат для мужчин, который бы не имел побочных эффектов и был максимально эффективен после использования Фото: ScienceAlert

В организме человека витамин А преобразуется в различные формы, в том числе и в ретиноевую кислоту, которая играет важную роль в росте клеток, образовании сперматозоидов и развитии эмбриона.

Ретиноевая кислота должна взаимодействовать с белком RAR-альфа для выполнения этих функций. Эксперимент на мышах показал, что животные, у которых нет гена, который создает белок RAR-альфа, бесплодны.

Новое химическое вещество YCT529

В рамках исследования ученые, Абдулла Аль Номан и Гунда Георг, создали химическое вещество YCT529, которое блокирует действие белка RAR-альфа. И при этом не создает практически никаких побочных эффектов.

В течение месяца самцы мышей принимали это вещество. В результате у них резко снизилось количество сперматозоидов и на 99% уменьшилось количество беременностей у самок. Мыши за время исследования не потеряли аппетит, у них остался нормальный вес, и животные, как и раньше проявляли свою физическую активность. Ученые не выявили никаких явных побочных эффектов. Уже через месяц после прекращения приема препарата, мыши снова могли давать потомство.

Когда ждать мужскую противозачаточную таблетку?

"Мы хотим начать испытание на людях уже в третьем или четвертом квартале 2022 года. Я настроена оптимистично. Возможно, этот препарат уже выйдет на рынок через 5 или даже меньше лет. Конечно, нет никакой гарантии, что таблетка будет эффективна для людей, но я почти полностью уверена, что все пойдет по плану", — говорит Георг.