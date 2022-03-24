Учені створили протизаплідну пігулку для чоловіків: у чому її особливість

Ефективність нової пігулки становить 99%. Щоправда, дослідження проводилося мишах. На людях її випробують уже наприкінці 2022 року.

Учені з Університету штату Міннесота, США створили оральний контрацептив для чоловіків. Дію протизаплідної пігулки випробували на лабораторних мишах, і результат показав 99% ефективності. Найважливіше, що, за словами вчених, цей препарат не викликає побічних ефектів, повідомляє ScienceAlert.

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"Учені займаються створенням чоловічих оральних контрацептивів уже давно. Але досі максимально ефективними варіантами для чоловіків були або презервативи, або вазектомія. Але вазектомія – це дорога та не завжди успішна операція", — каже Абдулла Аль Номан із Університету штату Міннесота.

Спроби створити протизаплідну пігулку для чоловіків були

Попередні спроби створити чоловічий оральний протизаплідний препарат не мали успіху. Такі таблетки викликали багато побічних ефектів: збільшення ваги, депресію, підвищений рівень холестерину. Це ж стосується й жіночих протизаплідних засобів, які також мають побічні ефекти та впливають на здоров'я та загальний стан жінок, кажуть учені.

Учені вирішили створити не гормональний препарат для чоловіків, який не мав побічних ефектів і був максимально ефективний після використання.

"Ми сфокусували свою увагу на білку під назвою рецептор ретиноєвої кислоти альфа або RAR-альфа", — говорить Номан.

[ + – ] Учені вирішили створити не гормональний протизаплідний препарат для чоловіків, який не мав би побічних ефектів і був максимально ефективний після використання Фото: ScienceAlert

В організмі людини вітамін А перетворюється на різні форми, у тому числі й на ретинову кислоту, яка відіграє важливу роль у зростанні клітин, утворенні сперматозоїдів і розвитку ембріона.

Ретиноєва кислота повинна взаємодіяти з білком RAR-альфа для виконання цих функцій. Експеримент на мишах показав, що тварини, які не мають гена, який створює білок RAR-альфа, безплідні.

Нова хімічна речовина YCT529

У межах дослідження вчені, Абдулла Аль Номан і Гунда Георг, створили хімічну речовину YCT529, яка блокує дію білка RAR-альфа та при цьому не створює жодних побічних ефектів.

Протягом місяця самці мишей приймали цю речовину. В результаті вони різко знизилася кількість сперматозоїдів і на 99% зменшилася кількість вагітностей у самок. Миші за час дослідження не втратили апетит, у них залишилася нормальна вага, і тварини, як і раніше, проявляли свою фізичну активність. Учені не виявили жодних побічних ефектів. Уже через місяць після припинення прийому препарату миші знову могли давати потомство.

Коли чекати на чоловічу протизаплідну пігулку?

"Ми хочемо почати випробування на людях уже у третьому або четвертому кварталі 2022 року. Я налаштована оптимістично. Можливо, цей препарат уже вийде на ринок через 5 або навіть менше років. Звичайно, немає жодної гарантії, що таблетка буде ефективна для людей, але я майже повністю впевнена, що все піде за планом", — каже Георг.