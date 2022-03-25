Ученые обнаружили неизвестные короткие сигналы, исходящие из ядра Земли

По мнению экспертов, их открытие должно обеспечить более детальные физические характеристики ядра и магнитного поля.

В ходе своего недавнего исследования ученые обнаружили в ядре Земли небольшие магнитные волны, каждое колебание которых работает по семилетнему циклу, пишет Newsweek.

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Магнитное поле Земли генерируется движением расплавленного железа глубоко в ядре планеты. Защитное поле планеты простирается далеко в космос, защищая ее от солнечного ветра. Без магнитного поля солнечное излучение лишило бы планету атмосферы, сделав ее очень похожей на соседний Марс.

Магнитное поле является динамичным, оно то усиливается, то ослабевает в течение длительного периода времени. Однако теперь исследователи обнаружили меньшие колебания прямо в ядре планеты.

Николас Жилле из Университета Гренобль-Альпы во Франции и его коллеги изучили все данные, касающиеся колебаний магнитного поля. Спутники, непрерывно наблюдавшие за геомагнитным полем, позволили им обнаружить крошечные межгодовые изменения, которые ранее не были зафиксированы.

"Мы пытаемся понять физику, которая отвечает за эволюцию магнитного поля нашей планеты. Она развивается во всех временных масштабах, и более длительные периоды демонстрируют самые сильные изменения. То, что мы здесь изучаем — это крошечные колебания. Эти межгодовые изменения оставались необъяснимыми с момента их обнаружения в конце 1970-х годов. Изучив их, мы сможем лучше понять и ядро, которое мы не способны исследовать на основе одних лишь наблюдений", — рассказали ученые.

Так, в ходе нового исследования команда обнаружила, что в ядре Земли каждые 7 лет происходят небольшие колебания. Эти волны распространяются на запад со скоростью около 1448 км/ч.

"Для нас это было немного неожиданно. Мы уже несколько лет обнаруживаем межгодовые магнитные колебания, анализируя спутниковые записи. Однако мы полагали, что вид волн, ответственный за колебания, действует на гораздо более длительных временных масштабах — от столетий до тысячелетий. Теперь же мы пересмотрели их физические характеристики и выяснили, что они могут существовать в межгодовые периоды", — заключил Жилле.

По мнению исследователей их открытие должно обеспечить лучшее понимание геомагнитных сигналов в ядре Земли, что позволит получить более детальные физические характеристики ядра и магнитного поля.