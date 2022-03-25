Учені виявили невідомі короткі сигнали, що виходять із ядра Землі

На думку експертів, їх відкриття має забезпечити більш детальні фізичні характеристики ядра та магнітного поля.

У ході свого недавнього дослідження вчені виявили в ядрі Землі невеликі магнітні хвилі, кожне коливання яких працює за семирічний цикл, пише Newsweek.

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Магнітне поле Землі генерується рухом розплавленого заліза глибоко в ядрі планети. Захисне поле планети тягнеться далеко в космос, захищаючи її від сонячного вітру. Без магнітного поля сонячне випромінювання позбавило б планету атмосфери, зробивши її схожою на сусідній Марс.

Магнітне поле є динамічним, воно то посилюється, то слабшає протягом тривалого періоду часу. Проте тепер дослідники виявили менші коливання в ядрі планети.

Ніколас Жилле з Університету Гренобль-Альпи у Франції та його колеги вивчили всі дані щодо коливань магнітного поля. Супутники, які безперервно спостерігали за геомагнітним полем, дозволили їм виявити крихітні зміни, які раніше не були зафіксовані.

"Ми намагаємося зрозуміти фізику, яка відповідає за еволюцію магнітного поля нашої планети. Вона розвивається у всіх часових масштабах, і більш тривалі періоди демонструють найсильніші зміни. Те, що ми тут вивчаємо, — це крихітні коливання. Ці зміни залишалися незрозумілими з моменту їхнього виявлення наприкінці 1970-х років. Вивчивши їх, ми зможемо краще зрозуміти і ядро, яке ми не здатні досліджувати на основі самих лише спостережень", — розповіли вчені.

Так, під час нового дослідження команда виявила, що в ядрі Землі кожні 7 років відбуваються невеликі коливання. Ці хвилі поширюються на захід зі швидкістю близько 1448 км/год.

"Для нас це було трохи несподівано. Ми вже кілька років виявляємо міжрічні магнітні коливання, аналізуючи супутникові записи. Проте ми вважали, що вид хвиль, відповідальний за коливання, діє на набагато триваліших тимчасових масштабах — від століть до тисячоліть. Тепер же ми переглянули їхні фізичні характеристики і з'ясували, що вони можуть існувати у міжрічні періоди", — сказав Жилле.

На думку дослідників, їх відкриття має забезпечити краще розуміння геомагнітних сигналів у ядрі Землі, що дозволить отримати більш детальні фізичні характеристики ядра та магнітного поля.