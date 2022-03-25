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Ученые создали виртуальную реконструкцию красивейшего дома в Помпеях (фото)

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Дом гречесикх эпиграмм, Помпеи, реконструкция
Фото: Daily Mail | Ученые создали виртуальную реконструкцию древнеримского дома в Помпеях

Исследователям удалось создать потрясающую визуализацию Дома греческих эпиграмм в городе, который разрушил вулкан Везувий в 79 году н.э.

Ученые из Лундского университета, Швеция, создали удивительную 3D-модель дома с отреставрированными картинами и потрясающими фресками. С помощью виртуальной реальности ученые смогли узнать больше о том, почему именно таким образом размещались изображения на стенах дома, сообщает Daily Mail.

Одним из самых красивых домов в древнеримском городе Помпеи, где жили примерно 20 тысяч человек, был Дом греческих эпиграмм. Он находится северо-востоке города Помпеи и когда-то был украшен замысловатыми фресками.

Дом гречесикх эпиграмм, Помпеи
Руины Дома греческих эпиграмм в Помпеях
Фото: Daily Mail

С помощью программы для создания игр Unity, ученые смогли реконструировать это помещение вместе с удивительными примерами изобразительного искусства на стенах.

С помощью программы для создания игр Unity, ученые смогли реконструировать это помещение
С помощью программы для создания игр Unity, ученые смогли реконструировать это помещение
Фото: Daily Mail

Затем, применив технологию виртуальной реальности, с помощью добровольцев, ученые смогли совершить путешествие по дому. Основной задачей добровольцев было обращать внимание на те элементы изображений, которые их впечатляют в первую очередь. Технология отслеживания взгляда фиксировала места, куда смотрели участники эксперимента. Это предоставило уникальную возможность для ученых оценить визуальные преимущества древнего дома.

Основной задачей добровольцев было обращать внимание на те элементы изображений, которые их впечатляют в первую очередь. Технология отслеживания взгляда фиксировала места, куда смотрели участники эксперимента
Основной задачей добровольцев было обращать внимание на те элементы изображений, которые их впечатляют в первую очередь. Технология отслеживания взгляда фиксировала места, куда смотрели участники эксперимента
Фото: Daily Mail

"И сам дом и его внутреннее пространство, богато украшенное фресками, показывали всем посетителям, какой властью, богатством обладает владелец. Это подчеркивало высокий статус этой семьи", — говорит Данило Марко Кампанаро, соавтор исследования.

На этой фреске из Дома греческих эпиграмм изображен тигр, кусающий быка
На этой фреске из Дома греческих эпиграмм изображен тигр, кусающий быка
Фото: Daily Mail

По словам ученого, результаты этого исследования показывают, как владелец дома стимулировал чувства посетителей, чтобы передать с помощью изображений информацию о своей силе и власти.

Фреска с изображением древнегреческих богов Марса и Венеры
Фреска с изображением древнегреческих богов Марса и Венеры
Фото: Daily Mail

Уже не впервые ученые находят доказательство того, что римляне с помощью своих домов передавали подобную информацию другим. Например, некоторые римские архитекторы проектировали дома так, чтобы те со входа казались намного больше и просторнее.

Исследователи создали 3D-модель Дома греческих эпиграмм
Исследователи создали 3D-модель Дома греческих эпиграмм
Фото: Daily Mail

Новое исследование показало, что можно использовать визуальные впечатления участников в виртуальных реконструированных пространствах, чтобы получить дополнительные данные о жизни древних сообществ, говорят ученые.

"Мы считаем, что с помощью визуального обустройства дома римляне пытались манипулировать чувствами посетителей и соответственно это могло изменить их поведение или отношение к владельцу дома", — говорят исследователи.