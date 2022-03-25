Учені створили віртуальну реконструкцію найкрасивішого будинку в Помпеях (фото)

Дослідникам вдалося створити приголомшливу візуалізацію Будинку грецьких епіграм у місті, яке зруйнувало вулкан Везувій у 79 році н. е.

Учені з Лундського університету, Швеція, створили дивовижну 3D-модель будинку з відреставрованими картинами та приголомшливими фресками. За допомогою віртуальної реальності вчені змогли дізнатися більше, чому саме так розміщувалися зображення на стінах будинку, повідомляє Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Одним із найкрасивіших будинків у давньоримському місті Помпеї, де жили приблизно 20 тисяч людей, був Будинок грецьких епіграм. Він знаходиться на північному сході міста Помпеї і колись був прикрашений хитромудрими фресками.

[ + – ] Руїни Будинку грецьких епіграм у Помпеях Фото: Daily Mail

За допомогою програми для створення ігор Unity, учені змогли реконструювати це приміщення разом із дивовижними прикладами образотворчого мистецтва на стінах.

[ + – ] За допомогою програми для створення ігор Unity вчені змогли реконструювати це приміщення Фото: Daily Mail

Потім, застосувавши технологію віртуальної реальності, за допомогою добровольців учені змогли здійснити подорож по дому. Основне завдання добровольців було звертати увагу до тих елементи зображень, які вражають насамперед. Технологія відстеження погляду фіксувала місця, на які дивилися учасники експерименту. Це надало унікальну нагоду для вчених оцінити візуальні переваги стародавнього будинку.

[ + – ] Основне завдання добровольців було звертати увагу до тих елементів зображень, які вражають насамперед. Технологія відстеження погляду фіксувала місця, куди дивилися учасники експерименту Фото: Daily Mail

"І сам будинок і його внутрішній простір, багато прикрашений фресками, показували всім відвідувачам, якою владою, багатством володіє власник. Це підкреслювало високий статус цієї сім'ї", — говорить Данило Марко Кампанаро, співавтор дослідження.

[ + – ] На цій фресці з Будинку грецьких епіграм зображено тигра, який кусає бика Фото: Daily Mail

За словами вченого, результати цього дослідження показують, як власник будинку стимулював почуття відвідувачів, щоб передати за допомогою зображень інформацію про свою силу та владу.

[ + – ] Фреска із зображенням давньогрецьких богів Марса та Венери Фото: Daily Mail

Уже не вперше вчені знаходять доказ того, що римляни за допомогою своїх будинків передавали подібну інформацію іншим. Наприклад, деякі римські архітектори проєктували будинки так, щоб ті з входу здавалися набагато більшими і просторішими.

[ + – ] Дослідники створили 3D-модель Будинку грецьких епіграм Фото: Daily Mail

Нове дослідження показало, що можна використати візуальні враження учасників у віртуальних реконструйованих просторах, щоб отримати додаткові дані про життя стародавніх спільнот, кажуть науковці.

"Ми вважаємо, що за допомогою візуального облаштування будинку римляни намагалися маніпулювати почуттями відвідувачів і відповідно це могло змінити їхню поведінку або ставлення до власника будинку", — кажуть дослідники.