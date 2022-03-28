Всего пять элементов. Ученые назвали вещества, из которых состоит человеческое тело

Как отмечают исследователи, несмотря на то, что в таблице Менделеева 118 элементов, организм человека в значительной степени состоит всего из пяти.

В периодической таблице 118 элементов, и некоторые могут подумать, что в нашем организме есть многие из них, но это не так, сложные системы, которые составляют наши тела, имеют удивительно простой состав, пишет Live Science.

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Как отметил Стивен Таунсенд, химик-органик из Вандербильтского университета, 97% веса нашего тела составляют всего 4 элемента: кислород, углерод, водород и азот.

Так что же именно делают эти элементы?

Кислород

Кислород определенно занимает первое место в списке, составляя от 65% до 67% человеческого тела по весу. Таунсенд подтвердил, что причиной этому является вода, которая занимает в нашем организме примерно на 50%-60%. Кислород также необходим как для производства энергии и метаболизма, так и химических процессов, происходящих в организме.

Углерод

Далее следует углерод, в человеческом организме содержится от 18 до 19% этого вещества. Однако в этом нет ничего необычного, ведь этот элемент является основным компонентом большей части жизни на нашей планете. Углерод является основным строительным блоком, необходимым для образования белков, углеводов и жиров, и играет решающую роль в регуляции физиологии организма.

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Водород

В организме человека атомов водорода больше, чем любого другого элемента, но он составляет всего 9-10% от массы нашего тела. Наиболее важной функцией водорода в организме человека является поддержание водного баланса. Вода состоит из водорода и кислорода и поглощается клетками организма. Следовательно, это важнейший элемент, который используется в нашем организме.

Водород также играет решающую роль в производстве энергии в организме. Чтобы наши тела функционировали, они должны иметь энергию в виде аденозинтрифосфата (АТФ).

Азот

Четвертый элемент, составляющий около 3% — самый распространенный газ в атмосфере Земли. Азот необходим организму для производства белков в мышцах, коже, крови, волосах, ногтях и ДНК. Азот человек получает из продуктов питания, содержащих белок: мясо, рыба, бобовые, орехи, яйца, молоко и другие молочные продукты.

Дополнительный элемент

Дополнительным элементом, пятым по распространенности в организме человека, является кальций, который составляет от 1% до 2% от массы. Что примечательно, более 99% этого вещества содержится в костях и зубах.