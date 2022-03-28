Усього п'ять елементів. Вчені назвали речовини, з яких складається людське тіло

Як зазначають дослідники, попри те, що в таблиці Менделєєва 118 елементів, організм людини значною мірою складається лише з п'яти.

У періодичній таблиці 118 елементів, і дехто може подумати, що в нашому організмі є багато з них, але це не так, складні системи, які складають наші тіла, мають напрочуд простий склад, пише Live Science.

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Як зазначив Стівен Таунсенд, хімік-органік з Вандербільтського університету, 97% ваги нашого тіла становлять лише 4 елементи: кисень, вуглець, водень та азот.

То що саме роблять ці елементи?

Кисень

Кисень безперечно займає перше місце у списку, становлячи від 65% до 67% людського тіла за вагою. Таунсенд підтвердив, що причиною цього є вода, яка займає в нашому організмі приблизно 50%-60%. Кисень також необхідний як для виробництва енергії й метаболізму, так і для хімічних процесів, які відбуваються в організмі.

Вуглець

Наступним іде вуглець, в людському організмі міститься від 18 до 19% цієї речовини. Однак у цьому немає нічого незвичайного, адже цей елемент є основним компонентом більшої частини життя на нашій планеті. Вуглець є основним будівельним блоком, необхідним для утворення білків, вуглеводів та жирів, і відіграє вирішальну роль у регуляції фізіології організму.

[ + – ] Список середньої поширеності хімічних елементів в організмі людини

Водень

В організмі людини атомів водню більше, ніж будь-якого іншого елемента, але він становить лише 9-10% від маси нашого тіла. Найважливішою функцією водню в людини є підтримання водного балансу. Вода складається з водню та кисню, її поглинають клітини організму. Отже, це найважливіший елемент, який використовується в нашому організмі.

Водень також відіграє вирішальну роль у виробництві енергії в організмі. Щоб наші тіла функціонували, вони повинні мати енергію як аденозинтрифосфат (АТФ).

Азот

Четвертий елемент, що становить близько 3%, — найпоширеніший газ в атмосфері Землі. Азот необхідний організму для виробництва білків у м'язах, шкірі, крові, волоссі, нігтях та ДНК. Азот людина отримує з харчових продуктів, що містять білок: м'ясо, риба, бобові, горіхи, яйця, молоко та інші молочні продукти.

Додатковий елемент

Додатковим елементом, п'ятим за поширеністю в організмі людини, є кальцій, який становить від 1% до 2% від маси. Що примітно, понад 99% цієї речовини містять кістки та зуби.