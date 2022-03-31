Песчаные дюны умеют "дышать": они вдыхают и выдыхают водяной пар

Ученые утверждают, что "дыхание" дюн очень похоже на то, как дышат живые организмы.

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Ученые выяснили, что песчаные дюны могут не только передвигаться и взаимодействовать друг с другом, но даже "дышать". Об этом сообщает ScienceAlert.

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С помощью сверхчувствительного зонда исследователи подтвердили, что песчаные дюны на Земле регулярно вдыхают и выдыхают крошечный объем водяного пара. Также стало известно, что дюнам сложнее сделать вдох, когда песок более сухой. Но как только ветер поднимается над поверхностью дюны, он сдувает ее верхний слой, что облегчает процесс "дыхания".

Зонд, который использовался в ходе эксперимента, настолько чувствителен к влаге, что может улавливать самую тонкую пленку воды на одной песчинке. В песке пустыни Катара прибор за 20 секунд отсканировал температуру, радиацию и влажность вокруг с разрешением в миллиметровом масштабе.

Такие измерения проводились каждые 2,7 минуты на протяжении нескольких дней. Эксперимент позволил ученым собрать огромное количество данных.

По словам авторов исследования, в отличие от тепла, которое передается через отдельные песчинки, водяной пар просачивается между этими песчинками. Таким образом, поры песчаной дюны доставляют влагу с поверхности вниз. Этот процесс продолжается по мере того, как дует ветер.

"Ветер дует над дюной и создает дисбаланс давления, который буквально заставляет воздух проникать под песок и выходить обратно. Именно так дышат дюны, как это делают живые организмы", – говорит исследователь из Корнельского университета Мишель Луж.

Возможно, такое "дыхание" позволяет организмам выживать глубоко под песком, обходясь без жидкой воды.

"Будущее Земли, если человечество будет продолжать в том же духе, похоже на пустыню", – отмечает ученый.

Поэтому он утверждает, что больше знаний о пустынях пригодится человечеству. Такие данные также помогу понять инопланетные миры. Зонды для измерения влажности песка помогут найти признаки воды даже на Марсе.