Космическая непогода. На Землю проливаются сверхбыстрые дожди из электронов

Эти события могут оказать влияние на спутники, космические корабли и астронавтов.

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Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили новую форму космической погоды — сверхбыстрые электронные дожди, которые попадают в атмосферу Земли из радиационных поясов, сообщает New Atlas.

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По словам ученых, пока эти сверхбыстрые дожди из электронов не учитывают при создании моделей космической погоды, и они могут влиять на работу спутников, космических кораблей и даже на здоровье астронавтов.

Сами по себе дожди из электронов не являются чем-то необычным и в основном они не представляют угрозы. В основном электроны, как и другие заряженные частицы накапливаются в области магнитосферы Земли, которая называется радиационным поясом или радиационным поясом Ван Аллена.

Радиационный пояс Земли состоит из двух частей:

Внутренний пояс, который находится на высоте примерно 4 тысячи км;

Внешний пояс, который находится на высоте примерно 17 тысяч км.

[ + – ] Радиационный пояс Земли Фото: wikipedia

Солнечный ветер и солнечные бури могут вытолкнуть некоторое количество электронов из магнитосферы, и они падают дождем в атмосферу Земли, благодаря чему появляются полярные сияния.

Что является причиной появления сверхбыстрых дождей из электронов?

Теперь же ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили новый механизм, который создает более крупные дожди из электронов, о которых было неизвестно раньше.

По словам ученых, всему виной электромагнитные волны, которые взаимодействуют с плазмой в магнитосфере Земли. Эти волны дают энергию электронам в плазме и заставляют их набирать высокую скорость, и в результате, выпадать из радиационных поясов. Эти дожди из электронов двигаются намного быстрее и имеют намного больший объем, чем обычные электронные дожди.

Ученые сделали открытие благодаря данным с микроспутников проектов ELFIN и THEMIS. С их помощью исследователи изучили дожди из электронов и электромагнитные волны.

Новые данные показали, что существует четкая связь между электромагнитными волнами и сверхбыстрыми дождями из электронов. Также ученые выяснили, что такие события происходят чаще всего во время солнечных бурь.

"Считается, что космос отделен от нашей верхней атмосферы, но они неразрывно связаны. Если понять, в чем состоит эта связь и как это происходит, то это даст много полезной информации. Особенно в свете того, что околоземное пространство приобретает все большее значение для внедрения новых технологий и космического туризма", — говорит Василис Ангелопулос из проекта ELFIN.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили на краю магнитосферы Земли необычные волны.