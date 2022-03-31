Космічна негода. На Землю проливаються надшвидкі дощі з електронів

Ці події можуть вплинути на супутники, космічні кораблі й астронавтів.

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Учені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявили нову форму космічної погоди — надшвидкі електронні дощі, що потрапляють у атмосферу Землі з радіаційних поясів, повідомляє New Atlas.

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За словами вчених, поки що ці надшвидкі дощі з електронів не враховують при створенні моделей космічної погоди, і вони можуть впливати на роботу супутників, космічних кораблів і навіть на здоров'я астронавтів.

Самі по собі дощі з електронів не є чимось незвичайним, і в основному вони не становлять загрози. Здебільшого електрони, як і інші заряджені частинки, накопичуються у сфері магнітосфери Землі, що називається радіаційним поясом чи радіаційним поясом Ван Аллена.

Радіаційний пояс Землі складається із двох частин:

внутрішній пояс, який розташований на висоті приблизно 4 тисячі км;

зовнішній пояс, що розташований на висоті приблизно 17 тисяч кілометрів.

[ + – ] Радіаційний пояс Землі Фото: wikipedia

Сонячний вітер і сонячні бурі можуть виштовхнути кілька електронів із магнітосфери, і вони падають дощем в атмосферу Землі, завдяки чому з'являються полярні сяйва.

Що є причиною появи надшвидких дощів із електронів?

Тепер учені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявили новий механізм, який створює більші дощі з електронів, про які було невідомо раніше.

За словами вчених, у всьому винні електромагнітні хвилі, які взаємодіють із плазмою в магнітосфері Землі. Ці хвилі дають енергію електронам у плазмі та змушують їх набирати високу швидкість і в результаті випадати з радіаційних поясів. Ці дощі з електронів рухаються набагато швидше та мають більший обсяг, ніж звичайні електронні дощі.

Учені зробили відкриття завдяки даним з мікросупутників проєктів ELFIN і THEMIS. З їхньою допомогою дослідники вивчили дощі з електронів і електромагнітні хвилі.

Нові дані показали, що існує чіткий зв'язок між електромагнітними хвилями та надшвидкими дощами з електронів. Також учені з'ясували, що такі події найчастіше відбуваються під час сонячних бур.

"Вважається, що космос відділений від нашої верхньої атмосфери, але вони нерозривно пов'язані. Якщо зрозуміти, в чому полягає цей зв'язок і як це відбувається, то це дасть багато корисної інформації. Особливо через те, що навколоземний простір набуває все більшого значення для впровадження нових технологій і космічного туризму", — каже Василіс Ангелопулос із проєкту ELFIN.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили на краю магнітосфери Землі незвичайні хвилі.