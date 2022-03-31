В Индии ученые обнаружили загадочные гигантские каменные кувшины: для чего их использовали

65 огромных кувшинов из песчаника отличаются по форме и размеру, но скорее всего у них было одно предназначение.

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Гигантские каменные кувшины были обнаружены учеными в четырех разных местах на северо-востоке Индии в штате Ассам. Они разные по форме и размеру: некоторые из них высокие и цилиндрические, а другие частично или полностью закопаны в землю. Ученые считают, что, возможно, древние люди использовали эти сосуды для погребения мертвых, сообщает BBC.

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В открытие необычных каменных сосудов принимали участи ученые из университетов Индии и Австралии. По их словам, подобные емкости уже раньше находили, но на территории Лаоса и Индонезии.

"До сих пор непонятно кто, когда и как создал эти кувшины, и где жили эти люди", — говорит Николас Скопал из Австралийского национального университета.

Ученые точно не знают для чего древние люди использовали эти каменные сосуды, но полагают, что вероятно их использовали, как емкость для погребения останков умерших.

"Существуют истории, которые передаются среди людей народности нага, живущих на северо-востоке Индии, что в этих кувшинах когда-то находили кремированные останки людей и разные артефакты", — говорит Скопал.

По словам Тилока Тхакурии из Университета Гувахати, Индия, сейчас в этих кувшинах ничего нет. Также ученые считают, что данные сосуды когда-то, возможно, закрывали крышками.

"Только более тщательные исследования помогут ответить на многие из интересующих нас вопросов", — говорит Тхакурия.

[ + – ] Ученые точно не знают для чего древние люди использовали эти каменные сосуды, но полагают, что вероятно их использовали, как емкость для погребения останков умерших Фото: BBC

По словам ученых, на сегодня в разных местах штата Ассам уже обнаружено более 700 подобных кувшинов. Предыдущий анализ показал, что их создали в период времени до 400 года до н.э.

"Мы провели исследование в четырех новых местах, но нам кажется, что нужно расширить область поиска и мы найдем еще больше мест с такими же каменными кувшинами. Мы пока просто не знаем, где нужно точно искать", — говорит Скопал.

Исследователи считают, что нужно ускорить поиски, ведь существует опасность вообще ничего не найти. В этих районах активно происходит вырубка лесов для расширения пригодных для ведения сельского хозяйства территорий.

Подобные найденным кувшины, ученые обнаружили еще 6 лет назад в Лаосе. Тогда анализ показал, что этим сосудам не менее 2 тысяч лет. Вэтих емкостях были обнаружены человеческие кости.

"Хотя кувшины из штата Ассам и найденные в Лаосе и похожи, все же у них есть различия по форме и размеру", — говорит Скопал.

Напоминаем, что по мнению ученых, старейшую в Америке обсерваторию построила неизвестная цивилизация. Речь идет о части археологического комплекса Чанкильо, который находится в Перу и является уникальным объектом культурного наследия человечества.