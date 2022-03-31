В Індії вчені знайшли загадкові гігантські кам'яні глеки: для чого їх використовували

65 величезних глеків з пісковику відрізняються за формою та розміром, але найімовірніше в них було одне призначення.

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Гігантські кам'яні глеки знайшли вчені в чотирьох різних місцях на північному сході Індії у штаті Ассам. Вони різні за формою та розміром: деякі з них високі та циліндричні, а інші частково або повністю закопані в землю. Вчені вважають, що, можливо, давні люди використовували ці посудини для поховання мертвих, повідомляє BBC.

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У відкритті незвичайних кам'яних посудин брали участь учені з університетів Індії та Австралії. За їхніми словами, подібні місткості вже раніше знаходили, але на території Лаосу та Індонезії.

"Досі незрозуміло хто, коли і як створив ці глеки, і де жили ці люди", — каже Ніколас Скопал з Австралійського національного університету.

Вчені точно не знають навіщо давні люди використовували ці кам'яні посудини, але вважають, що їх використовували, як місткість для поховання останків померлих.

"Існують історії, які передаються серед людей народності нага, що живуть на північному сході Індії, що в цих глеках колись знаходили кремовані останки людей та різні артефакти", — говорить Скопал.

За словами Тілока Тхакурії з Університету Ґувахаті, Індія, зараз у цих глечиках нічого немає. Також вчені вважають, що ці посудини колись, можливо, закривали кришками.

"Тільки детальніші дослідження допоможуть відповісти на багато питань, що нас цікавлять", — говорить Тхакурія.

[ + – ] Вчені точно не знають, для чого давні люди використовували ці кам'яні судини, але вважають, що ймовірно їх використовували як ємність для поховання останків померлих Фото: trump-elections

За словами вчених, на сьогодні в різних місцях штату Ассам вже виявлено понад 700 подібних глечиків. Попередній аналіз показав, що їх створили в період до 400 року до н.е.

"Ми провели дослідження у чотирьох нових місцях, але нам здається, що потрібно розширити територію пошуку і ми знайдемо ще більше місць з такими ж кам'яними глеками. Ми поки що просто не знаємо, де потрібно точно шукати", — каже Скопал.

Дослідники вважають, що потрібно прискорити пошуки, адже є небезпека взагалі нічого не знайти. У цих районах активно відбувається вирубування лісів для розширення придатних для ведення сільського господарства територій.

Схожі до знайдених глеків, вчені виявили ще 6 років тому в Лаосі. Тоді аналіз показав, що цим посудинам щонайменше 2 тисячі років. У них знайшли людські кістки.

"Хоча глеки зі штату Ассам і знайдені в Лаосі й схожі, все ж таки у них є відмінності за формою і розміром", — говорить Скопал.

Нагадуємо, що на думку вчених, найстарішу в Америці обсерваторію побудувала невідома цивілізація. Йдеться про частину археологічного комплексу Чанкільйо, що знаходиться в Перу і є унікальним об'єктом культурної спадщини людства.