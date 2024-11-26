Повстання машин: в Індії навігатор Google Maps убив трьох людей. Що сталося (фото)

Популярний GPS-навігатор направив автомобіль до недобудованого мосту, що призвело до загибелі трьох чоловіків.

В Індії троє людей загинули після того, як Google Maps помилково привів їхній автомобіль до споруджуваного мосту, через що транспортний засіб упав у річку в районі Барейлі в штаті Уттар-Прадеш. Про це пише India Today з посиланням на місцеву поліцію.

Повідомляється, що чоловіки їхали машиною з Гуруграма до Барейлі, щоб відвідати весілля. Щоб дістатися до місця призначення, вони використовували Google Maps, однак GPS направив їх до обриву. Автомобіль проїхав недобудованим мостом і впав у річку Рамганга з висоти 15 метрів.

Машина впала з недобудованого мосту через Google Maps Фото: X (Twitter)

Місцеві жителі виявили розбиту машину Suzuki Wagon R наступного ранку після трагедії, після чого викликали поліцію. На місці події також було виявлено тіла трьох мертвих чоловіків.

"Тіла було знайдено і відправлено на розтин. Особи двох осіб, Аміта і Вівека, було підтверджено. Більш детальна інформація про особу третього з'ясовується", — повідомили в поліції.

Місцеві жителі знайшли розбиту машину біля недобудованого мосту Фото: X (Twitter)

За даними видання, близькі загиблих поставили запитання про те, чому міст не було добудовано, а з боку урвища не було встановлено барикади. Вони заявили про необхідність притягнути до відповідальності будівельний департамент за недбалість.

Зі свого боку Google висловила співчуття сім'ям загиблих. У компанії наголосили, що співпрацюють із владою для розслідування трагедії.

Нагадаємо, у США водія довелося рятувати з гори після того, як він проїхав "коротким шляхом", який йому показали карти Google.

Також повідомлялося, що в Бельгії поліція змогла розкрити справу зникнення жінки завдяки Google Maps.