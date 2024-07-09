Водій застряг у горах після того, як поїхав "коротким шляхом" від Google Maps (фото)

Рятувальникам довелося використовувати всюдиходи, щоб дістатися до постраждалого чоловіка. На його порятунок пішло 3 години.

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Водія довелося рятувати з гори в штаті Юта (США) після того, як він проїхав "коротким шляхом", який йому показали карти Google. Про це пише New York Post.

23-річного невідомого чоловіка врятувала в четвер увечері, 4 липня, пошуково-рятувальна служба округу Васатч. За словами чиновників, чоловік застряг у своїй Toyota Turcell на західній стороні вершини, і на порятунок пішло три години.

На знімках, зроблених рятувальниками, видно, що синій автомобіль стоїть на кам'янистій ґрунтовій дорозі. Щоб дістатися до водія, рятувальникам довелося використовувати всюдиходи. За їхніми словами, чоловік опинився на пагорбі за рекомендацією Google maps.

"До диспетчерської служби 911 надійшов дзвінок від застряглого автомобіліста. 23-річний чоловік застряг у своїй Toyota Turcell на західній стороні Полуничного піку. Це був короткий шлях між Спрингфілдом і Верналом, рекомендований компанією Google. Водій не постраждав, але йому знадобилося транспортування з гори. Команди SAR відреагували й надали допомогу", — йдеться в заяві.

Чоловік опинився на пагорбі за рекомендацією Google maps Фото: New York Post

Це сталося після того, як компанії Google виправила частину своїх карт, через які водії в Юті могли застрягти на іншій горі. Шериф округу Емері Тайсон Гантінгтон розповів, що кілька разів на місяць до них надходять дзвінки з проханням про допомогу з віддаленої дороги на Східній горі. За його словами, проблема полягає в тому, що люди користуються картами Google і просто вводять назву штату Юта, а він автоматично спрямовує їх у віддалений район.

У кожному випадку пошуково-рятувальні команди допомагали людям і їхнім машинам з'їхати з гори. У зв'язку з проблемами, що виникли, офіс шерифа зв'язався з компанією Google, яка в підсумку внесла відповідні зміни.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вирішив приготувати шашлик просто у вітальні. Він показав гриль посеред кімнати й похвалився своїм кондиціонером. Він запрошував друзів випити трохи пива, перш ніж приступити до готування.

Також стало відомо, що люди були налякані вітрильником, який плив без екіпажу. На борту судна не було жодної людини, коли воно підійшло до берега. Пізніше стало відомо, що власник вітрильника потрапив у сильний шторм і був врятований за допомогою вертольота.