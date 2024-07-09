Водитель застрял в горах после того, как поехал по "короткому пути" от Google Maps (фото)

Спасателям пришлось использовать вездеходы, чтобы добраться до пострадавшего мужчины. На его спасение ушло 3 часа.

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Водителя пришлось спасать с горы в штате Юта (США) после того, как он проехал по "короткому пути", который ему показали карты Google. Об этом пишет New York Post.

23-летний неизвестный мужчина был спасен в четверг вечером, 4 июля, поисково-спасательной службой округа Васатч. По словам чиновников, мужчина застрял в своей Toyota Turcell на западной стороне вершины, и на спасение ушло три часа.

На снимках, сделанных спасателями, видно, что синий автомобиль стоит на каменистой грунтовой дороге. Чтобы добраться до водителя, спасателям пришлось использовать вездеходы. По их словам, мужчина оказался на холме по рекомендации Google maps.

"В диспетчерскую службу 911 поступил звонок от застрявшего автомобилиста. 23-летний мужчина застрял в своей Toyota Turcell на западной стороне Клубничного пика. Это был короткий путь между Спрингвиллом и Верналом, рекомендованный компанией Google. Водитель не пострадал, но ему потребовалась транспортировка с горы. Команды SAR отреагировали и оказали помощь", — говорится в заявлении.

Мужчина оказался на холме по рекомендации Google maps Фото: New York Post

Это произошло после того, как компании Google исправила часть своих карт, из-за которых водители в Юте могли застрять на другой горе. Шериф округа Эмери Тайсон Хантингтон рассказал, что несколько раз в месяц к ним поступают звонки с просьбой о помощи с отдаленной дороги на Восточной горе. По его словам, проблема заключается в том, что люди пользуются картами Google и просто вводят название штата Юта, а он автоматически направляет их в отдаленный район.

В каждом случае поисково-спасательные команды помогали людям и их машинам съехать с горы. В связи с возникшими проблемами офис шерифа связался с компанией Google, которая в итоге внесла соответствующие изменения.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина решил приготовить шашлык прямо в гостиной. Он показал гриль посреди комнаты и похвастался своим кондиционером. Он приглашал друзей выпить немного пива, прежде чем приступить к готовке.

Также стало известно, что люди были напуганы парусником, который плыл без экипажа. На борту судна не было ни одного человека, когда оно подошло к берегу. Позже стало известно, что владелец парусника попал в сильный шторм и был спасен с помощью вертолета.