"Кондиціонер працює": чоловік вирішив приготувати шашлик просто у вітальні (фото)

Чоловік показав гриль посеред кімнати і похвалився своїм кондиціонером. Він запрошував друзів випити трохи пива, перш ніж розпочинати готування.

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Один чоловік встановив барбекю в приміщенні, чим налякав багатьох людей. Користувач із ніком boss_on_here поділився відповідним фото в X (раніше Twitter).

Повідомлення швидко стало вірусним і користувачі мережі поспішили застерегти інших від такого кроку, адже людина може постраждати через чадний газ.

Чоловік показав гриль посеред вітальні й похвалився кондиціонером, що добре працює. Він запрошував друзів випити трохи пива, перш ніж розпочинати приготування шашлику.

"Вугілля розпечене, гра йде, кондиціонер працює. Беріть пиво і не проходьте повз", — написав він, сфотографувавши гриль із парою кухонних щипців, готових до роботи.

Чоловік показав гриль посеред кімнати Фото: X (Twitter)

Однак більшості користувачів соцмереж не сподобалася незвичайна ідея для відпочинку вдома.

"Лол, ви робите це в приміщенні? Готовий посперечатися, що від цього місця виходить приголомшливий запах", "Чудовий спосіб багатозадачності та одночасної перевірки детекторів, які спрацьовують на дим", "Не робіть цього — дуже погана ідея", "За іронією долі зробив те ж саме, коли був підлітком. Йшов дощ, а мені хотілося бургерів. Тож я просто тримав двері та вікна відчиненими, поки готував", — писали вони.

Пізніше хлопець, який влаштував безумство з барбекю, розповів про свою передбачувану причину, через яку він заніс барбекю всередину.

"Уперше використовую вугілля. Вирішив тримати його ближче до кухні, щоб не було безладу", — написав він.

Чоловік також додав, що відключив детектори, які реагують на дим, адже вони "не переставали скрекотіти", поки він готував.

Представники пожежних служб попереджають, що гриль у будинку може призвести до загоряння і несе небезпеку для людини.

Раніше Фокус повідомляв, що батьки встановили камеру в спальні сина заради його навчання. Багато користувачів соцмереж назвали батьків схибленими на контролі й заявили, що їхнє стеження матиме негативний психологічний вплив на хлопчика в майбутньому.

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