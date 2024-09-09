Канадець знайшов на Google Maps "підозрілу яму": її діаметр становить 15 кілометрів

Житель Канади планував свою відпустку в регіоні Кот-Нор і несподівано виявив гігантську яму на поверхні. Вчені зацікавилися його відкриттям.

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Житель Канади знайшов на Google Maps підозрілу, величезну діру на поверхні Землі. Тепер учені припускають, що канадець знайшов раніше невідомий кратер від стародавнього метеорита, пише DailyMail.

Жоель Лапуант вирішив зайнятися вивченням місцевості в регіоні Кот-Нор у Квебеку, оскільки збирався вирушити туди в похід. У процесі прокладання маршруту, канадець натрапив на гігантську дірку в землі.

Покладаючись на дані Google Maps, Лапуант визначив, що діаметр діри на поверхні становить близько 15 км. Але щось у цій ямі канадцеві здалося незвичайним.

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Придивившись ближче, "розслідувач" зрозумів, що яму оточує кільце з гострих кам'яних піків, які також захоплюють прилегле озеро Марсал. Озеро є ще однією незвичайною особливістю для місцевості.

Зібрані дані Лапуант передав експертам, серед яких був французький геофізик П'єр Рошетт. Він дійшов висновку, що кратер може виявитися раніше невідомим місцем падіння стародавнього метеорита.

"Судячи з топографії місцевості, це дуже схоже на ударний кратер", — каже Рошетт.

Після того, як геофізик отримав зразки з передбачуваного кратера, він з'ясував, що вони містять багато циркону. Відомо, що цей матеріал зберігає сліди ударів метеорита. Для того, щоб остаточно підтвердити відкриття нового ударного кратера, вченим доведеться провести польові дослідження.

Якщо ж яма, знайдена на Google Maps, дійсно виявиться місцем падіння метеорита, то, за словами Рошетт, це стане великим відкриттям. Річ у тім, що останнє таке відкриття було зроблено ще 2013 року.

Ці кратери можуть датуватися мільйонами або навіть сотнями мільйонів років, кажуть експерти.

Професор наук про Землю в Західному університеті Гері Осінскі каже, що знайдену яму можна назвати "сильним претендентом на ударний кратер".

"За допомогою Google Earth у наші дні досить легко знаходити подібні структури на поверхні. Але в дев'яти з десяти випадків вони не є справжніми кратерами", — каже Осінскі.

Наступного року команда вчених планує вирушити до знайденої ями, щоб провести польове дослідження.

Нагадаємо, один із найвідоміших кратерів на Землі з'явився внаслідок особливого удару з космосу. Нове дослідження припускає, що Аризонський кратер з'явився внаслідок падіння астероїда, який мав особливу структуру і поведінку.