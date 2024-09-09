Канадец нашел на Google Maps "подозрительную яму": ее диаметр составляет 15 километров

Житель Канады планировал свой отпуск в регионе Кот-Нор и неожиданно обнаружил гигантскую яму на поверхности. Ученые заинтересовались его открытием.

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Житель Канады нашел на Google Maps подозрительную, огромную дыру на поверхности Земли. Теперь ученые предполагают, что канадец нашел ранее неизвестный кратер от древнего метеорита, пишет DailyMail.

Жоэль Лапуант решил заняться изучением местности в регионе Кот-Нор в Квебеке, так как собирался отправиться туда в поход. В процессе прокладывания маршрута, канадец наткнулся на гигантскую дыру в земле.

Полагаясь на данные Google Maps, Лапуант определил, что диаметр дыры на поверхности составляет около 15 км. Но что-то в этой яме канадцу показалось необычным.

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Присмотревшись поближе "расследователь" понял, что яму окружает кольцо из острых каменных пиков, которые также захватывают близлежащее озеро Марсал. Озеро является еще одной необычной особенностью для местности.

Собранные данные Лапуант передал экспертам, среди которых был французский геофизик Пьер Рошетт. Он пришел к выводу, что кратер может оказаться ранее неизвестным местом падения древнего метеорита.

"Судя по топографии местности, это очень похоже на ударный кратер", — говорит Рошетт.

После того, как геофизик получил образцы из предполагаемого кратера, он выяснил, что они содержат много циркона. Известно, что этот материал сохраняет следы ударов метеорита. Для того, чтобы окончательно подтвердить открытие нового ударного кратера, ученым придется провести полевые исследования.

Если же яма, найденная на Google Maps, действительно окажется местом падения метеорита, то по словам Рошетт, это станет крупным открытием. Дело в том, что последнее подобное открытие было сделано еще в 2013 году.

Подобные кратеры могут датироваться миллионами или даже сотнями миллионов лет, говорят эксперты.

Профессор наук о Земле в Западном университете Гэри Осински говорит, что найденную яму можно назвать "сильным претендентом на ударный кратер".

"С помощью Google Earth в наши дни достаточно легко находить подобные структуры на поверхности. Но в девяти из десяти случаев они не являются настоящими кратерами", — говорит Осински.

В следующем году команда ученых планирует отправиться к найденной яме, чтобы провести полевое исследование.

Напомним, один из самых известных кратеров на Земле появился в результате особенного удара из космоса. Новое исследование предполагает, что Аризонский кратер появился в результате падения астероида, имевшего особенную структуру и поведение.