Восстание машин: в Индии навигатор Google Maps убил троих человек. Что произошло (фото)

Популярный GPS-навигатор направил автомобиль к недостроенному мосту, что привело к гибели троих мужчин.

В Индии трое человек погибли после того, как Google Maps по ошибке привел их автомобиль к строящемуся мосту, из-за чего транспортное средство упало в реку в районе Барейли в штате Уттар-Прадеш. Об этом пишет India Today со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что мужчин ехали на машине из Гуруграма в Барейли, чтобы посетить свадьбу. Чтобы добраться до места назначения, они использовали Google Maps, однако GPS направил их к обрыву. Автомобиль проехал по недостроенному мосту и упал в реку Рамганга с высоты 15 метров.

Машина упала с недостроенного моста из-за Google Maps Фото: X (Twitter)

Местные жители обнаружили разбитую машину Suzuki Wagon R на следующее утро после трагедии, после чего вызвали полицию. На месте происшествия также были выявлены тела троих мертвых мужчин.

"Тела были найдены и отправлены на вскрытие. Личности двух человек, Амита и Вивека, были подтверждены. Более подробная информация о личности третьего выясняется", — сообщили в полиции.

Местные жители нашли рабитую машину возле недостроенного моста Фото: X (Twitter)

По данным издания, близкие погибших задались вопросом о том, почему мост не был достроен, а со стороны обрыва не были установлены баррикады. Они заявили о необходимости притянуть к ответственности строительный департамент за халатность.

В свою очередь Google выразила соболезнования семьям погибших. В компании подчеркнули, что сотрудничают с властями для расследования трагедии.

Напомним, в США водителя пришлось спасать с горы после того, как он проехал по "короткому пути", который ему показали карты Google.

Также сообщалось, что в Бельгии полиция смогла раскрыть дело исчезновения женщины благодаря Google Maps.