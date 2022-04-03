Ученые рассказали, почему Земля не идеально круглая

Многим людям может показаться, что планеты и спутники имеют невероятно идеальную форму сферы, однако это лишь изображение, в действительности все не так.

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Если бы у вас была огромная измерительная лента, которая начиналась в центре Земли и шла к высочайшей вершине нашей планеты, то вы бы не наткнулись на гору Эверест. Самая высокая вершина окажется на другом конце света — в Эквадоре, пишет Live Science.

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Потухший вулкан Чимборасо выигрывает в этом случае, потому что Земля на самом деле немного сплющена на полюсах. В результате чего экватор, где находится Эквадор, "выступает". Земля не идеальная сфера, а имеет форму сплющенного сфероида.

"На самом деле, большинство планет и лун не являются настоящими сферами, они обычно так или иначе сплющены", — рассказал Джеймс Таттл Кин, планетолог из Лаборатории реактивного движения NASA.

Но почему Земля, другие планеты и спутники не идеально круглые?

[ + – ] Главной особенностью карликовой планеты Хаумеа является яйцеобразная форма

Причина — центробежная сила, которая воздействует на вращающийся объект. Центробежная сила — это сила, с которой движущаяся материальная точка действует на тела, ограничивающее ее движение и вынуждающие ее двигаться криволинейно.

Вы можете проверить это действие сами. Сядьте на стул в центре комнаты и начните кружится. Через небольшой период времени вы почувствуете как ваши руки будут дергаться, а вас оттягивать в сторону от центра.

Поскольку планеты и спутники вращаются, центробежная сила делает их выпуклыми на экваторе. Хорошим примером этого являются Юпитер и Сатурн. Если вы посмотрите на масштабное изображение одного из газовых гигантов, то заметите, что они слегка сплющены, а их середина выпуклая. Как отмечает Кин, сплющенная форма этих планет более заметна, потому что они являются самыми быстро вращающимися планетами в Солнечной системе. Чем быстрее что-то вращается, тем больше на него действует центробежная сила.

По словам Кина, еще одним примером центробежной силы, действующей на космическое тело, является карликовая планета Хаумеа. Карликовая планета находится в поясе Койпера, области ледяных объектов за пределами орбиты Нептуна. Хаумеа размером с Плутон, но вращается так быстро (один полный оборот за 4 часа), что имеет почти яйцеобразную форму.