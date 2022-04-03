Вчені розповіли, чому Земля не ідеально кругла

Багатьом людям може здатися, що планети та супутники мають неймовірно ідеальну форму сфери, проте це лише зображення, насправді все не так.

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Якби у вас була величезна вимірювальна стрічка, яка починалася в центрі Землі і йшла до найвищої вершини нашої планети, то ви не натрапили б на гору Еверест. Найвища вершина опиниться на іншому кінці світу — в Еквадорі, пише Live Science.

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Згаслий вулкан Чимборасо виграє в цьому випадку, тому що Земля насправді трохи сплющена на полюсах. Внаслідок чого екватор, де знаходиться Еквадор, "виступає". Земля не є ідеальною сферою, а має форму сплющеного сфероїда.

"Насправді більшість планет і місяців не є справжніми сферами, вони зазвичай так чи інакше сплющені", — розповів Джеймс Таттл Кін, планетолог з Лабораторії реактивного руху NASA.

Але чому Земля, інші планети та супутники не ідеально круглі?

[ + – ] Головною особливістю карликової планети Хаумеа є яйцеподібна форма

Причина — відцентрова сила, яка впливає на об'єкт, що обертається. Відцентрова сила — це сила, з якою матеріальна точка, що рухається, діє на тіла, що обмежує її рух і змушують її рухатися криволінійно.

Ви можете перевірити цю дію самі. Сядьте на стілець у центрі кімнати і почніть крутиться. Через невеликий період часу ви відчуєте, як ваші руки будуть сіпатися, а вас відтягуватиме вбік від центру.

Оскільки планети та супутники обертаються, відцентрова сила робить їх опуклими на екваторі. Хорошим прикладом цього є Юпітер та Сатурн. Якщо ви подивитеся на масштабне зображення одного з газових гігантів, то помітите, що вони трохи сплющені, а їхня середина опукла. Як зазначає Кін, сплющена форма цих планет більш помітна, тому що вони є планетами, що найшвидше обертаються в Сонячній системі. Чим швидше щось обертається, тим більше на нього діє відцентрова сила.

За словами Кіна, ще одним прикладом відцентрової сили, що діє на космічне тіло, є карликова планета Хаумеа. Карликова планета знаходиться в поясі Койпера, області крижаних об'єктів за межами орбіти Нептуна. Хаумеа розміром з Плутон, але обертається так швидко (один повний оберт за 4 години), що має майже яйцеподібну форму.