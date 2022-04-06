В подарочной упаковке. В британскую библиотеку подбросили пропавшие блокноты Дарвина

Записные книжки были доставлены в розовом подарочном пакете, в котором лежал конверт с довольно странной запиской, адресованной библиотекарю.

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Две записные книжки Чарльза Дарвина, пропавшие более 20 лет назад, были возвращены в библиотеку Кембриджского университета в целости и сохранности, пишет IFLS.

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Бесценные блокноты были доставлены в розовом подарочном пакете, в котором лежал конверт с довольно странной запиской, адресованной библиотекарю. Внутри конверта были две книги, завернутые в пищевую пленку и уложенные в коробки.

[ + – ] Блокноты, оставленные неизвестным

Один из двух блокнотов содержит набросок Дарвина "Дерево жизни" со словами "Я думаю" вверху страницы. На этом рисунке натуралист изображал свои первые размышления о взаимодействии между разными видами одного рода.

История блокнотов

Впервые записные книжки были украдены где-то между 2000 и 2001 годами после того, как их принесли из хранилища для того, чтобы сфотографировать. После фотосессии проверка в январе следующего года показала, что небольшая коробка с двумя блокнотами куда-то пропала.

[ + – ] Один из двух блокнотов содержит набросок Дарвина "Дерево жизни" со словами "Я думаю" вверху страницы.

В начале 2020 года ученые предприняли новые усилия по установлению их местонахождения, включая проверку отпечатков пальцев в Архиве Дарвина, который состоит примерно из 189 ящиков. Однако их попытки были безуспешными и эксперты пришли к выводу, что записные книжки действительно украли. 15 месяцев спустя, после того, как библиотека выступила с публичным призывом вернуть пропажу, загадочный вор отдал блокноты с запиской. Они прибыли в довольно хорошем состоянии без видимых следов повреждений. Неизвестный оставил их на полу перед офисом библиотекаря, связав пищевой пленкой и поместив в ярко-розовой подарочный пакет с коричневым конвертом и неподписанной печатаной запиской, в которой говорилось:" Библиотекарь, с Пасхой, X".

[ + – ] Печатанная записка со словами: "Библиотекарь, с Пасхой, X".

"Единственной целью нашего публичного обращения было вернуть рукописи и мы рад, что нам удалось добиться такого успешного результата за относительно короткий промежуток времени", — рассказали исследователи.

Теперь записные книжки могут занять свое законное место рядом с остальным Архивом Дарвина в в библиотеке Кембриджского университета, в самом сердце национального культурного и научного наследия, наряду с архивами сэра Исаака Ньютона и профессора Стивена Хокинга.