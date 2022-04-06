У подарунковій упаковці. В британську бібліотеку підкинули зниклі блокноти Дарвіна

Нотатки були доставлені в рожевому подарунковому пакеті, в якому лежав конверт із досить дивною запискою, адресованою бібліотекарю.

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Дві записники Чарльза Дарвіна, які зникли більше 20 років тому, були повернуті в бібліотеку Кембриджського університету цілими та неушкодженими, пише IFLS.

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Безцінні блокноти були доставлені в рожевому подарунковому пакеті, в якому лежав конверт із досить дивною запискою, адресованою бібліотекарю. Усередині конверта були дві книги, загорнуті у харчову плівку та покладені у коробки.

[ + – ] Блокноти, залишені невідомим

Один із двох блокнотів містить нарис Дарвіна "Дерево життя" зі словами "Я думаю" вгорі сторінки. На цьому малюнку натураліст зображував свої перші міркування про взаємодію між різними видами одного роду.

Історія блокнотів

Вперше записники були вкрадені десь між 2000 та 2001 роками після того, як їх принесли зі сховища для того, щоб сфотографувати. Після фотосесії перевірка у січні наступного року показала, що невелика коробка із двома блокнотами кудись зникла.

[ + – ] Один із двох блокнотів містить нарис Дарвіна "Дерево життя" зі словами "Я думаю" вгорі сторінки.

На початку 2020 року вчені зробили нові зусилля щодо встановлення їх місцезнаходження, включаючи перевірку відбитків пальців в Архіві Дарвіна, що складається приблизно із 189 ящиків. Проте їхні спроби були безуспішними та експерти дійшли висновку, що записники дійсно вкрали. 15 місяців після того, як бібліотека виступила з публічним закликом повернути пропажу, загадковий злодій віддав блокноти із запискою. Вони прибули у досить хорошому стані без видимих слідів ушкоджень. Невідомий залишив їх на підлозі перед офісом бібліотекаря, зв'язавши харчовою плівкою та помістивши у яскраво-рожевий подарунковий пакет з коричневим конвертом та непідписаною друкованою запискою, в якій говорилося: "Бібліотекаре, з Великоднем, X".

[ + – ] Друкована записка зі словами: "Бібліотекаре, з Великоднем, X".

"Єдиною метою нашого публічного звернення було повернути рукописи і ми раді, що нам вдалося досягти такого успішного результату за відносно короткий проміжок часу", — розповіли дослідники.

Тепер записники можуть зайняти своє законне місце поряд з іншим Архівом Дарвіна в бібліотеці Кембриджського університету, в самому серці національної культурної та наукової спадщини, поряд з архівами сера Ісаака Ньютона і професора Стівена Гокінга.