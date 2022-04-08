Из упаковки на сковородку. Ученые рассказали, можно ли мыть мясо перед готовкой

Некоторые люди считают, что перед приготовлением пищи они должны помыть не только посуду и овощи, но и мясо, однако, как заявляют ученые, это мнение ошибочное.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Когда речь заходит о безопасности пищевых продуктов, важно содержать кухню в чистоте от бактерий и загрязнений. Для мытья посуды, разделочных досок и других поверхностей, лучше всего использовать горячую мыльную воду особенно при работе с сырым мясом и птицей, пишет News Network.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Но как насчет мытья сырого мяса перед приготовлением? Сбор семьи и друзей вместе за домашней едой должен приносить радость. Последнее, чего вы захотите — неожиданного пищевого отравления.

"Важно не забывать часто мыть руки, хранить продукты и готовить мясо при надлежащей температуре, чтобы избежать любых заболеваний пищевого происхождения", — рассказала диетолог Аня Хилл.

Промывание овощей от разной шелухи и грязи помогает уменьшить количество микробов. Но когда дело доходит до мяса и птицы, ситуация меняется.

[ + – ] Некоторые люди думают, что перед приготовлением они должны помыть мясо. Но на самом деле его нельзя мыть, потому что таким образом вы увеличиваете риск распространения бактерий по всей кухне и перекрестного загрязнения

"Некоторые люди думают, что перед приготовлением они должны помыть мясо. Но на самом деле его нельзя мыть, потому что таким образом вы увеличиваете риск распространения бактерий по всей кухне и перекрестного загрязнения", — отметила Хилл.

Перекрестное загрязнение — это загрязнение пищи микробами из воздуха, от человека, из другой еды, от инструментов или рабочих поверхностей.

Как заявляет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США приготовление сырой курицы прямо из упаковки — безопасно, так как современные системы безопасности продуктов питания были значительно улучшены. Доведение мяса до нужной температуры уничтожит любые болезни, распространяющиеся через пищеварительный тракт.

Курица и все продукты из птицы безопасны для употребления при температуре 73°C. Говядина, свинина и баранина должны быть приготовлены при температуре 62°C, а мясной фарш — при 71°C.