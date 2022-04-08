Із упаковки на сковорідку. Вчені розповіли, чи можна мити м'ясо перед приготуванням

Деякі люди вважають, що перед приготуванням їжі вони повинні помити не лише посуд і овочі, а й м'ясо, проте, як заявляють учені, ця думка є хибною.

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Коли йдеться про безпеку харчових продуктів, важливо утримувати кухню в чистоті від бактерій і забруднень. Для миття посуду, обробних дощок та інших поверхонь краще використовувати гарячу мильну воду, особливо при роботі з сирим м'ясом і птицею, пише News Network.

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Але як щодо миття сирого м'яса перед приготуванням? Збір сім'ї та друзів разом за домашньою їжею має приносити радість. Останнє, що ви захочете, – несподіване харчове отруєння.

"Важливо не забувати часто мити руки, зберігати продукти та готувати м'ясо за належної температури, щоб уникнути будь-яких захворювань харчового походження", — розповіла дієтологиня Аня Гілл.

Промивання овочів від різного лушпиння та бруду допомагає зменшити кількість мікробів. Але коли справа доходить до м'яса та птиці, ситуація змінюється.

[ + – ] Деякі люди думають, що перед приготуванням вони мають мити м'ясо. Але насправді його не можна мити, тому що таким чином ви збільшуєте ризик поширення бактерій по всій кухні та перехресного забруднення

"Деякі люди думають, що перед приготуванням вони повинні помити м'ясо. Але насправді його не можна мити, тому що так ви збільшуєте ризик поширення бактерій по всій кухні та перехресного забруднення", — зазначила Гілл.

Перехресне забруднення — це забруднення їжі мікробами з повітря, від людини, іншої їжі, від інструментів або робочих поверхонь.

Як заявляє Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, приготування сирої курки прямо з упаковки — безпечне, оскільки сучасні системи безпеки продуктів харчування були значно покращені. Доведення м'яса до потрібної температури знищить будь-які хвороби, що розповсюджуються через шлунково-кишковий тракт.

Курка та всі продукти з птиці є безпечними для вживання при температурі 73°C. Яловичина, свинина та баранина повинні бути приготовані при температурі 62°C, а м'ясний фарш – при 71°C.