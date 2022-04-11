Исследователи рассказали, почему животные зализывают свои раны

Если у вас когда-либо был раненый питомец, вы знаете, как верно, а иногда и одержимо он может зализывать свои раны. Но есть ли в этом польза или вред, объяснили эксперты.

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Мы все слышали выражение "зализывать раны", что означает восстанавливаться после постигших неприятностей. Считается, что эта поговорка возникла сотни лет назад от людей, наблюдавших, как животные зализывают свои раны после нападения хищника, пишет Canine Journal.

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Но почему собаки и другие животные зализывают раны? Приносит ли это пользу или же вред?

Зализывание ран — это инстинктивное поведение собак и многих других животных, таких как кошки, приматы, лошади и грызуны. Их языки — единственный инструмент, которым они могут попытаться очистить свои раны.

[ + – ] Зализывание ран — это инстинктивное поведение собак и многих других животных, таких как кошки, приматы, лошади и грызуны

Еще одна причина, по которой собаки могут зализывать свои раны, заключается в том, что собачья слюна обладает незначительными антибактериальными и противомикробными свойствами. Из-за чего животные могут использовать ее для облегчения боли и уменьшения дискомфорта. Так что технически да, собачья слюна обладает некоторыми целебными свойствами, но не в той степени, в которую верят многие люди.

Проведенные ранее исследования показали, что собачья слюна обладает бактерицидным действием против кишечной палочки и стрептококка, но этого недостаточно для реального заживления ран.

Можно ли животным зализывать свои раны?

Эксперты сходятся во мнении, что не стоит позволять питомцам зализывать раны и даже небольшие порезы и ссадины. В то время как облизывание может очистить от грязи и мусора, трение при облизывании может быть весьма вредным для процесса заживления.

Чрезмерное облизывание раздражает рану и может привести к инфекциям и потенциальному членовредительству при жевании. Облизывание и жевание также могут вновь открыть раны, которые начинают заживать.

Как помочь питомцу, если у него появилась рана?

Если у вашего любимца появилась рана или какая-то травма, обязательно отведите его к ветеринару. При небольших порезах и ссадинах осторожно помойте область мыльной водой, а также тщательно промойте и промокните насухо.