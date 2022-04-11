Дослідники розповіли, чому тварини зализують свої рани

Якщо у вас колись був поранений вихованець, ви знаєте, як вірно, а іноді й одержимо він може зализувати свої рани. Але чи є в цьому користь чи шкода, пояснили експерти.

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Ми всі чули вираз "зализувати рани", що означає відновлюватися після неприємностей. Вважається, що ця приказка виникла сотні років тому від людей, які спостерігали, як тварини зализують рани після нападу хижака, пише Canine Journal.

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Але чому собаки й інші тварини зализують рани? Приносить це користь чи шкоду?

Зализування ран — це інстинктивна поведінка собак і багатьох інших тварин, таких як кішки, примати, коні та гризуни. Їхні язики є єдиним інструментом, яким вони можуть спробувати очистити свої рани.

[ + – ] Зализування ран — це інстинктивна поведінка собак і багатьох інших тварин, таких як кішки, примати, коні та гризуни

Ще одна причина, через яку собаки можуть зализувати свої рани, полягає в тому, що собача слина має незначні антибактеріальні та протимікробні властивості. Через це тварини можуть використовувати її для полегшення болю та зменшення дискомфорту. Так що технічно так, собача слина має деякі цілющі властивості, але не тією мірою, в яку вірить багато людей.

Проведені раніше дослідження показали, що собача слина має бактерицидну дію проти кишкової палички та стрептокока, але цього недостатньо для реального загоєння ран.

Чи можна тваринам зализувати рани?

Експерти сходяться на думці, що не варто дозволяти вихованцям зализувати рани та навіть невеликі порізи та садна. Тоді як облизування може очистити від бруду та сміття, тертя при облизуванні може бути дуже шкідливим для процесу загоєння.

Надмірне облизування подразнює рану та може призвести до інфекцій і потенційного членоушкодження при жуванні. Облизування та жування також можуть знову відкрити рани, які починають гоїтися.

Як допомогти вихованцю, якщо в нього з'явилася рана?

Якщо у вашого улюбленця з'явилася рана або травма, обов'язково відведіть його до ветеринара. При невеликих порізах і саднах обережно помийте область мильною водою, а також ретельно промийте та промокніть насухо.