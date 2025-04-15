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Живуть як зірки: жінка витратила мільйони на гардероб для собак (фото)

Собаки, гардероб для собак, домашні тварини, живуть як зірки, розкішне життя собака, жінка витратила мільйони на одяг для собак, одяг для собак
Фото: SCMP | Мочі, Мілкі та Піггі

Мешканка Шанхаю (Китай) витратила понад 11 мільйонів гривень на гардероб для своїх трьох собак, зібравши колекцію з тисячі елітних вбрань, включно з твідовими піджаками, кашеміровими джемперами та дизайнерськими аксесуарами...

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Про це пише SCMP.

Мешканка Шанхая, відома в мережі під ніком @yikemochi, стала справжньою зіркою соцмереж завдяки незвичайному захопленню. Жінка витратила близько 2 мільйонів юанів (понад 11,2 мільйона гривень) на створення розкішного гардероба для своїх трьох улюбленців: шестирічної Мочі, п'ятирічної Мілки та трирічного Піггі.

Господиня собак зібрала понад 2500 предметів одягу та аксесуарів, включно з твідовими піджаками за ціною до 5100 юанів (приблизно 28 000 грн), кашеміровими джемперами вартістю приблизно 3 000 юанів (приблизно 17 000 грн), а також дизайнерськими шлейками з Канади по 500 юанів (приблизно 2 800 грн за штуку).

Собаки, гардероб для собак, домашні тварини, живуть як зірки, розкішне життя собака, жінка витратила мільйони на одяг для собак, одяг для собак Fullscreen
Господиня собак зібрала понад 2500 предметів одягу та аксесуарів
Фото: SCMP

Жінка побудувала окрему гардеробну для чотирилапих, де одяг і аксесуари акуратно розкладені за стилями й сезонами. В її колекції можна знайти вбрання в стилі Діснея, готики, морської тематики та навіть традиційні китайські костюми. Прикраси, сонячні окуляри і мініатюрні сумочки — обов'язкова частина образу.

Щоранку господиня підбирає образи не тільки для собак, а й для себе. Деякі елементи гардероба потребують хімчистки, а самі собаки — звичні до модельного життя — позують у парках, торгових центрах і садах.

Джерела доходу жінки не розкриваються, але її публікації в TikTok та інших платформах уже стали вірусними. У соцмережах користувачі жартома просять "записати їх у собаки", зазначаючи, що гардероб вихованців набагато кращий, ніж у більшості людей. Деякі коментатори зазначили, що господарі завжди намагаються дати своїм вихованцям все найкраще, але в міру своїх можливостей.

Раніше Фокус повідомляв, що кінь вказав на таємницю, про яку жінка не підозрювала. За словами господині, тварина змогла "передбачити" її вагітність. Відео, опубліковане 20 березня користувачем @theweenwrangler у TikTok, стрімко набирає популярність

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.