Живуть як зірки: жінка витратила мільйони на гардероб для собак (фото)

Мешканка Шанхаю (Китай) витратила понад 11 мільйонів гривень на гардероб для своїх трьох собак, зібравши колекцію з тисячі елітних вбрань, включно з твідовими піджаками, кашеміровими джемперами та дизайнерськими аксесуарами...

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Про це пише SCMP.

Мешканка Шанхая, відома в мережі під ніком @yikemochi, стала справжньою зіркою соцмереж завдяки незвичайному захопленню. Жінка витратила близько 2 мільйонів юанів (понад 11,2 мільйона гривень) на створення розкішного гардероба для своїх трьох улюбленців: шестирічної Мочі, п'ятирічної Мілки та трирічного Піггі.

Господиня собак зібрала понад 2500 предметів одягу та аксесуарів, включно з твідовими піджаками за ціною до 5100 юанів (приблизно 28 000 грн), кашеміровими джемперами вартістю приблизно 3 000 юанів (приблизно 17 000 грн), а також дизайнерськими шлейками з Канади по 500 юанів (приблизно 2 800 грн за штуку).

Господиня собак зібрала понад 2500 предметів одягу та аксесуарів Фото: SCMP

Жінка побудувала окрему гардеробну для чотирилапих, де одяг і аксесуари акуратно розкладені за стилями й сезонами. В її колекції можна знайти вбрання в стилі Діснея, готики, морської тематики та навіть традиційні китайські костюми. Прикраси, сонячні окуляри і мініатюрні сумочки — обов'язкова частина образу.

Щоранку господиня підбирає образи не тільки для собак, а й для себе. Деякі елементи гардероба потребують хімчистки, а самі собаки — звичні до модельного життя — позують у парках, торгових центрах і садах.

Джерела доходу жінки не розкриваються, але її публікації в TikTok та інших платформах уже стали вірусними. У соцмережах користувачі жартома просять "записати їх у собаки", зазначаючи, що гардероб вихованців набагато кращий, ніж у більшості людей. Деякі коментатори зазначили, що господарі завжди намагаються дати своїм вихованцям все найкраще, але в міру своїх можливостей.

Раніше Фокус повідомляв, що кінь вказав на таємницю, про яку жінка не підозрювала. За словами господині, тварина змогла "передбачити" її вагітність. Відео, опубліковане 20 березня користувачем @theweenwrangler у TikTok, стрімко набирає популярність

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.