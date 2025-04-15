Живут как звезды: женщина потратила миллионы на гардероб для собак (фото)
Жительница Шанхая (Китай) потратила более 11 миллионов гривен на гардероб для своих трех собак, собрав коллекцию из тысячи элитных нарядов, включая твидовые пиджаки, кашемировые джемперы и дизайнерские аксессуары
Об этом пишет SCMP.
Жительница Шанхая, известная в сети под ником @yikemochi, стала настоящей звездой соцсетей благодаря необычному увлечению. Женщина потратила около 2 миллионов юаней (более 11,2 миллиона гривен) на создание роскошного гардероба для своих трех питомцев: шестилетней Мочи, пятилетней Милки и трехлетнего Пигги.
Хозяйка собак собрала более 2500 предметов одежды и аксессуаров, включая твидовые пиджаки по цене до 5100 юаней (приблизительно 28 000 грн), кашемировые джемперы стоимостью около 3 000 юаней (приблизительно 17 000 грн), а также дизайнерские шлейки из Канады по 500 юаней (около 2 800 грн за штуку).
Женщина построила отдельную гардеробную для четвероногих, где одежда и аксессуары аккуратно разложены по стилям и сезонам. В ее коллекции можно найти наряды в стиле Диснея, готики, морской тематики и даже традиционные китайские костюмы. Украшения, солнечные очки и миниатюрные сумочки — обязательная часть образа.
Каждое утро хозяйка подбирает образы не только для собак, но и для себя. Некоторые элементы гардероба требуют химчистки, а сами собаки — привычные к модельной жизни — позируют в парках, торговых центрах и садах.
Источники дохода женщины не раскрываются, но ее публикации в TikTok и других платформах уже стали вирусными. В соцсетях пользователи в шутку просят "записать их в собаки", отмечая, что гардероб питомцев намного лучше, чем у большинства людей. Некоторые комментаторы отметили, что хозяева всегда стараются дать своим питомцам все самое лучшее, но в меру своих возможностей.
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