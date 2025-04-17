Уряд хоче змінити правила перевезення тварин по Україні: якими будуть нові вимоги

Уряд планує змінити правила перевезення тварин по Україні в автомобільному транспорті. Якщо постанову буде ухвалено, зміняться вимоги до транспортування домашніх улюбленців у пасажирських автобусах і таксі.

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Проєкт постанови Кабінету Міністрів України опубліковано на сайті Міністерство розвитку громад та територій 15 квітня.

Документ пропонує зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту і Правил транспортування тварин. Він передбачає встановлення вимог до перевезення собак різних розмірів, вимогу щодо обов'язкової наявності ветеринарного документа про стан здоров'я тварини для перевезення та чітко регламентує права та обов'язки власників тварин, водіїв і перевізників.

Автори проєкту відносять до домашніх тварин собак, котів, тхорів, гризунів, дрібних декоративних птахів і кроликів, яких утримують не в комерційних цілях.

Правила перевезення тварин по Україні: що зміниться

Вимоги варіюватимуться залежно від розмірів тварини:

дрібні домашні улюбленці, зокрема коти та малі собаки вагою до 10 кг, декоративні птахи повинні будуть перевозитися у спеціальних клітках, контейнерах, кошиках, сумках тощо — обов'язково з водонепроникним поглинальним дном, щоб запобігти забрудненню салону та речей пасажирів. Власник зможе тримати переноску з твариною на руках, під місцями для сидіння чи на сусідньому сидінні (лише за умови викупу сусіднього місця);

для середніх собак вагою від 10 до 20 кг і великих собак від 20 до 45 кг обов'язковою буде наявність намордника та повідця, а також потрібно буде викупити за вартістю дорослого квитка всі місця, що розміщені єдиним блоком поруч із місцем власника. Садити собаку на сидіння буде заборонено — вона має розміщуватися на підлозі під місцями для сидіння на поглинальних підстилках. При цьому одночасно буде дозволено перевозити в салоні не більше однієї (двох, у разі супроводження однією людиною) домашньої тварини вагою від 10 до 45 кг;

важчі за 45 кг собаки перевозитимуться за правилами перевізника на спеціально обладнаному транспорті та лише за наявності належно оформленого ветеринарного документа на тварину.

Окремо проєкт визначає умови перевезення собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю. Пес має бути в наморднику та на повідці й знаходитися поряд із пасажиром, якого супроводжує.

Зазначимо, 10 квітня на сайті Київської міської державної адміністрації повідомили про запуск у міському застосунку "Київ Цифровий" нового сервісу "Адопція тварин", за допомогою якого українці можуть взяти собі улюбленця з притулку.

ЗМІ 16 квітня писали про дослідження вчених, яке виявило причину одомашнення котів людьми тисячі років тому.