Правительство хочет изменить правила перевозки животных по Украине: какими будут новые требования

Правительство планирует изменить правила перевозки животных по Украине в автомобильном транспорте. Если постановление будет принято, изменятся требования к транспортировке домашних любимцев в пассажирских автобусах и такси.

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Проект постановления Кабинета Министров Украины опубликован на сайте Министерство развития общин и территорий 15 апреля.

Документ предлагает изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта и Правила транспортировки животных. Он предусматривает установление требований к перевозке собак разных размеров, требование об обязательном наличии ветеринарного документа о состоянии здоровья животного для перевозки и четко регламентирует права и обязанности владельцев животных, водителей и перевозчиков.

Авторы проекта относят к домашним животным собак, кошек, хорьков, грызунов, мелких декоративных птиц и кроликов, которых содержат не в коммерческих целях.

Правила перевозки животных по Украине: что изменится

Требования будут варьироваться в зависимости от размеров животного:

мелкие домашние любимцы, в частности коты и малые собаки весом до 10 кг, декоративные птицы должны будут перевозиться в специальных клетках, контейнерах, корзинах, сумках и т.д. — обязательно с водонепроницаемым поглощающим дном, чтобы предотвратить загрязнение салона и вещей пассажиров. Владелец сможет держать переноску с животным на руках, под местами для сидения или на соседнем сиденье (только при условии выкупа соседнего места);

для средних собак весом от 10 до 20 кг и больших собак от 20 до 45 кг обязательным будет наличие намордника и поводка, а также нужно будет выкупить по стоимости взрослого билета все места, размещенные единым блоком рядом с местом владельца. Сажать собаку на сиденье будет запрещено — она должна размещаться на полу под местами для сидения на поглощающих подстилках. При этом одновременно будет разрешено перевозить в салоне не более одного (двух, в случае сопровождения одним человеком) домашнего животного весом от 10 до 45 кг;

тяжелее 45 кг собаки будут перевозиться по правилам перевозчика на специально оборудованном транспорте и только при наличии надлежащим образом оформленного ветеринарного документа на животное.

Отдельно проект определяет условия перевозки собак-поводырей, сопровождающих лиц с инвалидностью. Собака должна быть в наморднике и на поводке и находиться рядом с пассажиром, которого сопровождает.

Отметим, 10 апреля на сайте Киевской городской государственной администрации сообщили о запуске в городском приложении "Киев Цифровой" нового сервиса "Адопция животных", с помощью которого украинцы могут взять себе любимца из приюта.

СМИ 16 апреля писали об исследовании ученых, которое выявило причину одомашнивания кошек людьми тысячи лет назад.