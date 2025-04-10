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Диджитал

В "Киеве Цифровом" запустили новый сервис: украинцы могут взять себе любимца (видео)

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Фото: КГГА | Карточки животных можно фильтровать по виду, полу, возрасту и размерам

В городском приложении для киевлян заработал новый сервис — "Адопция животных". Он предназначен помочь хвостатым в поиске дома.

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Об этом 10 апреля сообщили на сайте КГГА.

"Адопция животных" доступна в разделе "Городские сервисы" последней версии приложения. Пользователи могут просматривать фото и описания животных, добавлять их в список избранных и делиться карточками о них через соцсети.

Чтобы взять питомца, нужно выбрать его карточку и нажать "Предложить дом". В течение пяти дней после этого должен связаться опекун, чтобы договориться о знакомстве и обсудить уход. Важно, что передача хвостатых будет происходить по правилам соответствующих приютов.

Приютам и опекунам для того, чтобы присоединиться к проекту и добавить животных в приложение, нужно пройти регистрацию. Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный подчеркнул, что этот сервис — еще один шаг к защите бездомных четвероногих в столице.

"По статистике, в приютах Киева и области проживает более 7 000 животных. Значительная часть этих животных потеряла своих хозяев из-за войны или была эвакуирована с прифронтовых территорий", — сообщил он.

Возный призвал киевлян пользоваться новым функционалом, но отметил, что выбирать собаку или кота в семью следует ответственно.

Фокус передает, что в приложении появилось уже более 100 карточек животных. Также в сервисе есть возможность фильтровать карточки, чтобы найти любимца под конкретный запрос. В частности, можно просмотреть котов или собак, только женского или только мужского пола, выбрать возраст (до года, 1-5 лет или более 5 лет) и размеры. Кроме того, можно поставить фильтр, чтобы видеть только стерилизованных животных.

Киев Цифровой, приложение Киев Цифровой, Адопция животных, сервис Адопция животных, функция Адопция животных, бездомные животные, взять животные из приюта Fullscreen
Как выглядит "Адопция животных" в приложении "Киев Цифровой"
Фото: Скриншот
Киев Цифровой, приложение Киев Цифровой, Адопция животных, сервис Адопция животных, функция Адопция животных, бездомные животные, взять животные из приюта Fullscreen
Как выглядит "Адопция животных" в приложении "Киев Цифровой"
Фото: Скриншот

В карточках хвостатых опекуны или приюты указывают имя, дату рождения, породу, тип шерсти и размер, а также оставляют свои контакты.

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