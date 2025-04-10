В "Киеве Цифровом" запустили новый сервис: украинцы могут взять себе любимца (видео)

В городском приложении для киевлян заработал новый сервис — "Адопция животных". Он предназначен помочь хвостатым в поиске дома.

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Об этом 10 апреля сообщили на сайте КГГА.

"Адопция животных" доступна в разделе "Городские сервисы" последней версии приложения. Пользователи могут просматривать фото и описания животных, добавлять их в список избранных и делиться карточками о них через соцсети.

Чтобы взять питомца, нужно выбрать его карточку и нажать "Предложить дом". В течение пяти дней после этого должен связаться опекун, чтобы договориться о знакомстве и обсудить уход. Важно, что передача хвостатых будет происходить по правилам соответствующих приютов.

Приютам и опекунам для того, чтобы присоединиться к проекту и добавить животных в приложение, нужно пройти регистрацию. Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный подчеркнул, что этот сервис — еще один шаг к защите бездомных четвероногих в столице.

"По статистике, в приютах Киева и области проживает более 7 000 животных. Значительная часть этих животных потеряла своих хозяев из-за войны или была эвакуирована с прифронтовых территорий", — сообщил он.

Возный призвал киевлян пользоваться новым функционалом, но отметил, что выбирать собаку или кота в семью следует ответственно.

Фокус передает, что в приложении появилось уже более 100 карточек животных. Также в сервисе есть возможность фильтровать карточки, чтобы найти любимца под конкретный запрос. В частности, можно просмотреть котов или собак, только женского или только мужского пола, выбрать возраст (до года, 1-5 лет или более 5 лет) и размеры. Кроме того, можно поставить фильтр, чтобы видеть только стерилизованных животных.

Как выглядит "Адопция животных" в приложении "Киев Цифровой" Фото: Скриншот Как выглядит "Адопция животных" в приложении "Киев Цифровой" Фото: Скриншот

В карточках хвостатых опекуны или приюты указывают имя, дату рождения, породу, тип шерсти и размер, а также оставляют свои контакты.

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