У "Києві Цифровому" запустили новий сервіс: українці можуть взяти собі улюбленця (відео)

У міському застосунку для киян запрацював новий сервіс — "Адопція тварин". Він призначений допомогти хвостатим у пошуку домівки.

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Про це 10 квітня повідомили на сайті КМДА.

"Адопція тварин" доступна у розділі "Міські сервіси" останньої версії застосунку. Користувачі можуть переглядати фото й описи тварин, додавати їх до списку обраних й ділитися картками про них через соцмережі.

Щоб взяти улюбленця, потрібно обрати його картку й натиснути "Запропонувати дім". Впродовж п’яти днів після цього має зв’язатися опікун, щоб домовитись про знайомство й обговорити догляд. Важливо, що передача хвостатих відбуватиметься за правилами відповідних притулків.

Притулкам й опікунам для того, щоб долучитись до проєкту й додати тварин у застосунок, потрібно пройти реєстрацію. Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний підкреслив, що цей сервіс — ще один крок до захисту безпритульних чотирилапих у столиці.

"За статистикою, у притулках Києва та області проживає понад 7 000 тварин. Значна частина цих тварин втратила своїх господарів через війну або була евакуйована з прифронтових територій", — повідомив він.

Возний закликав киян користуватись новим функціоналом, але наголосив, що обирати собаку або кота в сім’ю слід відповідально.

Фокус передає, що у застосунку з’явилось вже понад 100 карток тварин. Також у сервісі є можливість фільтрувати картки, щоб знайти улюбленця під конкретний запит. Зокрема, можна переглянути котів або собак, тільки жіночої або тільки чоловічої статі, обрати вік (до року, 1-5 років або понад 5 років) і розміри. Окрім того, можна поставити фільтр, щоб бачити лише стерилізованих тварин.

Як виглядає "Адопція тварин" у застосунку "Київ Цифровий" Фото: Скриншот Як виглядає "Адопція тварин" у застосунку "Київ Цифровий" Фото: Скриншот

У картках хвостатих опікуни або притулки вказують ім’я, дату народження, породу, тип шерсті й розмір, а також залишають свої контакти.

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